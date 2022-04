Amicrobe, Inc., Entwickler neuartiger synthetischer Biologika, erweitert sein Portfolio an geistigem Eigentum um ein fünftes US-Patent

Das US-Patent Nr. 11.285.189 befasst sich mit der Sicherheit bei der Prävention und Behandlung von Infektionen mithilfe der Amicidin-Technologie.

CARLSBAD, Kalifornien, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Amicrobe, Inc. gab heute die Erteilung des US-Patents Nr. 11.285.189 mit dem Titel „Zusammensetzungen und Verwendungen von lokal angewendeten antimikrobiellen Mitteln mit verbesserter Leistung und Sicherheit" bekannt Amicidine sind synthetische Biologika, die so konzipiert sind, dass sie für den Menschen und die Umwelt sicher sind - dieses neue Patent würdigt den erfinderischen Ansatz des Unternehmens bei der Erreichung dieses wichtigen Ziels. Mit dem fünften US-Patent erweitert sich das Portfolio an geistigem Eigentum von Amicrobe auf 26 erteilte/zugelassene Patente weltweit, wodurch die Amicidin-Technologieplattform und die innovativen Produktkandidaten weiter geschützt werden.

Von der unaufhaltsamen Zunahme antibiotikaresistenter Bakterien bis hin zu den dramatischen Folgen von COVID-19 zeigen Mikroben immer wieder, dass sie in der Lage sind, unser Leben und unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Amicrobe entwickelt neuartige synthetische Biologika, so genannte Amicidine, die der Welt besseren Schutz vor schädlichen Mikroben bieten sollen. Amicidine kombinieren physikalische (stoffliche) Eigenschaften und mikrobiozide Aktivität zur Bekämpfung pathogener Bakterien, Pilze und Viren. Es wird erwartet, dass Amicidine neue Produkte hervorbringen und alte verbessern werden, und zwar in zahlreichen Branchen, von bahnbrechenden Therapeutika über verbesserte Verbrauchergesundheit bis hin zu sichereren Lebensmitteln und Wasser.

Die beiden führenden Prüfprodukte von Amicrobe, Amicidin-α Surgical Gel und Amicidin-β Solution, sind für die lokale Anwendung auf freiliegendem Gewebe entwickelt worden, um lebensbedrohliche Infektionen im Zusammenhang mit Operationen und Traumata zu verhindern und zu behandeln. Amicidin-α Surgical Gel zielt auf eine klinische Studie der Phase 1/2a zur Mastektomie ab. Amicidin-β Solution zielt auf eine Phase 1/2a-Studie bei Infektionen im Zusammenhang mit orthopädischen Beschlägen ab. Die Unbedenklichkeit von Amicidinen sollte eine breite Anwendung ermöglichen.

Dr. Michael Bevilacqua, CEO & CSO von Amicrobe, erklärte: §Unser geistiges Eigentum, unsere Technologieplattform und unsere nicht-klinische Produktentwicklung werden von Tag zu Tag stärker. Wir gehen daher davon aus, dass die nächste Phase von Amicrobe klinische Studien, Unternehmenspartner und viele neue Produktmöglichkeiten umfassen wird."

Informationen zu Amicrobe, Inc.

Amicrobe entwickelt synthetische Biologika namens Amicidine. Sie sind von der Natur inspiriert und verfügen über erwünschte physikalische Eigenschaften und eine starke antimikrobielle Aktivität. Dank ihrer physikalischen Eigenschaften sind sie vielseitig einsetzbar und ihre mikrobizide Wirkung schützt vor Bakterien, Pilzen und Viren. Wie die antimikrobiellen Mittel der Natur sind auch Amicidine vollständig biologisch abbaubar und sicher für die Umwelt. Amicrobe hat seinen Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.amicrobe.com/ .

