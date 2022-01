Amigos extranjeros visitan el mercado Puhe en Shenyang para experimentar el Festival de primavera chino

En un puesto con versos pareados del Festival de primavera, el jefe a cargo escribió ahí mismo algunos versos para la estudiante rusa Anna e invitaron a los estudiantes extranjeros a unirse a la actividad. Anna comentó que una escena como esta es poco habitual en su Rusia natal, y que este tipo de mercado exclusivo de China es realmente espectacular. Agregó que aquí la gente no solo puede ver sino también oler el poderoso aroma del año.

Los elementos culturales tradicionales del mercado muestran vívidamente la cultura folclórica del Festival de primavera chino, y las animadas escenas y una variedad de productos hacen que los amigos extranjeros sientan el intenso aroma del Año nuevo.

Leyenda: Amigos extranjeros van al mercado Puhe en Shenyang para experimentar el Festival de primavera chino.

FUENTE The Information Office of Shenyang Shenbei New District People's Government

