AMIRO bringt den Luftreiniger LX ARP1 im Reisebecherformat mit zahlreichen Funktionen auf den europäischen Markt

1. Portable Größe: Der Luftreiniger hat eine ähnliche Größe wie ein Becher, den man leicht in eine Tasche oder einen Becherhalter im Auto setzen kann. Größe: 7,8 x 7,3 x 17,5 cm

2. 3 Höhen der Filtrierung: Besteht aus einem feinen Vorfilter, einem hervorragenden HEPA- und einem Aktivkohlefilter. 3 Filterstufen filtern Luftstaub und verbessern die Luftqualität in Ihrem Raum. Aktivkohlefilter neutralisiert unerwünschte Koch- und Rauchgerüche.

3. Effiziente Reinigung: Mit einer Kombination aus Filter und Ionisator kann der Luftreiniger effektiv Feinstaubpartikel, Pollen und Milben filtern, Rauch, Kochgerüche und Formaldehyd neutralisieren und negative Ionen in die Luft freisetzen, die alle Verunreinigungen beseitigen.

4. Fördert einen gesunden Lebensstil durch die Entfernung von bis zu 99,97 Prozent der in der Luft befindlichen Allergene und ist daher ideal für Allergiker, Asthmatiker oder Nasenverstopfung, Eigentümer von Haustieren, Raucher und Kinder.

5. Leiser Betrieb: Die geringe Geräuschentwicklung von 15 - 20 dB reinigt die Luft während des Schlafs, der leise Betrieb bei niedriger Drehzahl sorgt für ungestörten Schlaf.

6. Einfach zu bedienen: Mit USB-Stromkabel für den mobilen Einsatz, geeignet für kleine Bereiche und Räume wie Haus, Raucherzimmer, Büros, Küchen und das Auto.

„Der tragbare Luftreiniger AMIRO ist eine spannende Ergänzung zu unserer wachsenden Produktpalette, die für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde und bedeutende Vorteile für Gesundheit und Hygiene bietet", sagte Roland Menken, Geschäftsführer der MEROTEC GmbH. „In einer Zeit, in der die Verbraucher nach Möglichkeiten suchen, ihr Leben sicherer, gesünder und bequemer zu gestalten, ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, Lösungen anzubieten, die einen messbaren Mehrwert bieten."

