Amit Sevak nommé prochain président et directeur général d'ETS

« Amit est un leader transformationnel. Je suis enthousiasmé par l'expérience et l'engagement envers notre mission qu'il apportera à ETS », a déclaré Jeffrey Sine, président du conseil d'administration d'ETS. « Je suis convaincu qu'Amit sera une source d'inspiration pour ses collègues et ses clients à mesure que l'organisation avancera dans son travail pour faire progresser l'accès, la qualité et l'équité dans l'éducation et l'apprentissage dans le monde entier. »

M. Sevak a occupé des postes de direction dans le monde entier, notamment à l'Université d'Europe à Madrid, à l'INTI International University & Colleges à Kuala Lumpur et à l'Universidad Tecnológica de México (UNITEC) à Mexico. Il a travaillé pour de nombreuses organisations à but non lucratif, dont Cambiar Education, CitiBridge et Education Design Lab. Plus récemment, il a assuré le coaching et fourni du capital à des startups spécialisées dans les technologies de l'éducation à travers le monde chez Mindset Global.

« Je crois depuis longtemps au pouvoir incroyable de l'apprentissage, qui s'incarne dans la mission d'ETS », a déclaré M. Sevak. « ETS offre des opportunités d'éducation à des millions de personnes dans le monde entier et je suis honoré de rejoindre la famille ETS pour faire avancer cette mission essentielle. »

M. Sevak succédera à Walt MacDonald, qui occupait le poste de président et directeur général depuis 2014.

« Walt MacDonald a été un leader incroyablement efficace qui a toujours priorisé la mission d'ETS pour assurer le plus grand bien pour tous les apprenants », a déclaré Sine. « Il laisse derrière lui l'héritage d'une carrière de 38 ans chez ETS, au cours de laquelle son leadership a eu un impact incommensurable sur de nombreuses personnes au sein et hors de la famille ETS. »

M. Sevak entrera en fonction chez ETS le 15 juin 2022.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité dans l'éducation pour les personnes du monde entier en créant des évaluations basées sur des recherches rigoureuses. ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux en fournissant des solutions personnalisées pour la certification des enseignants, l'apprentissage de l'anglais et l'enseignement primaire, secondaire et post-secondaire, et en menant des recherches, des analyses et des études de politiques en matière d'éducation. Fondée en 1947 en tant qu'organisation à but non lucratif, ETS développe, administre et évalue plus de 50 millions de tests par an, dont les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®, dans plus de 180 pays, sur plus de 9 000 sites dans le monde.

