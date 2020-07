AMN franchit la barre du milliard d'appels téléphoniques par an

En juin 2020, AMN a traité 91 623 222 appels vocaux, ce qui représente un taux annualisé de 1,1 milliard d'appels par an, ainsi que près de 6 téraoctets (6 000 Go) de données. Ces services sont fournis aux utilisateurs ruraux d'Afrique subsaharienne qui n'étaient auparavant pas connectés avant l'investissement d'AMN dans l'infrastructure de réseau mobile. AMN possède et exploite aujourd'hui environ 1 200 stations de base desservant une population de 4 millions d'habitants dans 8 pays : le Nigeria, la RDC, le Cameroun, la Guinée, la Zambie, Bissau, le Liberia et le Congo. Les services de réseau mobile 2G/3G/4G sont fournis par AMN au nom des opérateurs de réseaux mobiles sous licence de tier 1 dans chaque pays.

AMN installe de nouvelles stations de base à une fréquence d'environ 200 par mois et d'ici à la fin de l'année 2020, l'entreprise comptera près de 2 000 stations de base. AMN vise, au final, à fournir des services de réseau mobile à plus de 60 millions de personnes dans jusqu'à 30 pays avec plus de 20 000 stations de base. Les solutions d'AMN sont 100 % omniprésentes, sans restriction due à la connectivité de backhaul ou électrique, et peuvent être déployées à n'importe quel endroit sur tout le continent sans exception.

Le succès d'AMN s'est construit sur des solutions d'Opex et de Capex ultra-faibles, ainsi que sur un modèle commercial innovant et entièrement clé en main de réseau en tant que Service (NaaS), permettant à AMN de fournir des services de réseau mobile de manière économique à des communautés plus restreintes que jamais auparavant. AMN est désormais en mesure de servir des communautés de seulement 500 personnes avec une viabilité économique à long terme. Tous les principaux opérateurs panafricains de tier 1 s'associent avec AMN pour étendre leur couverture réseau en profondeur en Afrique rurale. AMN propose le modèle NaaS clé en main avec des modèles commerciaux de partage des recettes et Opex pour l'opérateur, où le partage de recettes signifie aucun risque d'Opex ainsi qu'aucun investissement Capex pour l'opérateur et où le modèle Opex permet de construire des sites à n'importe quel endroit spécifié par l'opérateur.

À propos d'AMN

Fondée en 2013, Africa Mobile Networks est basée au Royaume-Uni et possède une filiale opérant dans 10 pays d'Afrique subsaharienne. Selon la vision d'AMN, toute communauté d'Afrique, quelle que soit sa taille, devrait pouvoir bénéficier d'un accès abordable à des services essentiels de télécommunications vocales et de données. La mission d'AMN consiste à construire plus de 20 000 stations de base de réseau mobile, fournissant des services de télécommunications 2G, 3G et 4G (et plus tard 5G) à des communautés qui n'étaient pas connectées auparavant. AMN est soutenue par Intelsat, l'opérateur du plus grand réseau terrestre et satellite intégré au monde, en tant qu'investisseur, actionnaire et fournisseur d'accès avec une capacité satellitaire à haut débit et de haute qualité à travers l'Afrique. AMN bénéficie d'un partenariat solide avec un géant mondial d'Internet pour accélérer l'inclusion des services 3G/4G afin de fournir aux utilisateurs ruraux l'accès aux mêmes informations et applications de réseaux sociaux que le reste du monde.

