Amorepacific feiert Europa-Premiere von LANEIGE

LANEIGE wird in Europa exklusiv von Sephora vermarktet

Koreas führende Marke für hydratisierende Produkte wird in über 800 Sephora-Geschäften quer durch Europa verkauft

SEOUL, 9. April 2019 /PRNewswire/ -- Koreas führendes Kosmetikunternehmen Amorepacific hat heute die Markteinführung seiner hydratisierenden Premium-Marke LANEIGE in Europa durch eine exklusive Partnerschaft mit Sephora bekanntgegeben. Damit feiert das älteste und größte Kosmetikunternehmen in Korea mit einer 74 Jahre langen Tradition und Forschungsarbeit auf dem Gebiet der asiatischen Hautpflege seinen zweiten großen Launch in Europa. LANEIGE wird in mehr als 800 Sephora-Geschäften in 18 europäischen Märkten verkauft, darunter Frankreich, Russland, Spanien, Italien, Polen und Deutschland.*