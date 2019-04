Amorepacific lance la marque LANEIGE en Europe

Fondée en 1994, LANEIGE s'appuie sur plus de 25 ans de recherche et de maîtrise scientifique concernant l'interaction entre une peau saine et l'eau pour créer des complexes qui hydratent en profondeur. L'hydratation étant au cœur de l'ADN de sa marque, LANEIGE fait passer les soins de la peau à un nouveau niveau d'excellence grâce à des technologies éprouvées cliniquement, notamment sa technologie WATER SCIENCE™ (qui consiste en la transformation et l'optimisation des ingrédients naturels de l'eau en formules d'hydratation efficaces), ainsi que l'utilisation d'eau minérale hydro-ionisée (une formulation spéciale à base de six minéraux qui optimisent l'hydratation - zinc, manganèse, magnésium, sodium, calcium et potassium).

Première des grandes marques d'Amorepacific à être lancée et recherchée dans le monde entier, au-delà des frontières de la Corée, dès 2002, LANEIGE a, au fil des ans, conquis les passionné(e)s de beauté coréenne et de soins de la peau en Asie, en Amérique du Nord et en Océanie grâce à ses textures innovantes et ses soins quotidiens à appliquer soi-même. La collection de lancement européenne englobe les produits les plus vendus de LANEIGE, à savoir la crème hydratante Water Bank contenant de l'eau minérale hydro-ionisée qui permet une hydratation en profondeur et le masque Water Sleeping, le célèbre soin de nuit vendu toutes les 11 secondes à l'échelle mondiale.

« Amorepacific est ravie d'avoir Sephora comme partenaire commercial exclusif de LANEIGE », a déclaré Thierry MAMAN, directeur général d'Amorepacific Europe. « Ce partenariat va permettre de partager cette marque asiatique digne de confiance avec les clients européens, auxquels nous apporterons une hydratation simple mais efficace et immédiate pour une peau saine. »

Auparavant, l'activité européenne d'Amorepacific concernait la marque de parfums de luxe Goutal Paris que l'entreprise a acquise en 2011. En 2017, Amorepacific a lancé en Europe, exclusivement par l'intermédiaire des Galeries Lafayette de Paris, sa marque de luxe de soins de la peau, Sulwhasoo, qui est ainsi la première marque coréenne de soins de la peau à y ouvrir une boutique en ligne exclusive.

*Voici la liste complète des pays : France, Russie, Espagne, Italie, Pologne, Luxembourg, Monaco, Allemagne, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Portugal, Suisse, République tchèque, Danemark, Suède, Turquie

À propos d'Amorepacific

Depuis 1945, Amorepacific a une mission unique, claire et nette : présenter au monde sa perception unique de la beauté, à savoir ce qu'elle appelle la « beauté asiatique ». Leader coréen de la cosmétique, Amorepacific puise dans sa profonde compréhension de la nature et de l'humanité pour rechercher l'harmonie entre la beauté intérieure et la beauté extérieure. Grâce à son portefeuille composé de plus de 20 marques de cosmétiques, de soins personnels et de soins de santé, Amorepacific s'attache à répondre aux différents styles de vie et besoins des consommateurs du monde entier. Les centres de recherche de l'entreprise situés dans le monde entier se consacrent à la R & D durable qui conjugue le meilleur des ingrédients naturels asiatiques avec des biotechnologies de pointe. Grâce à ses produits haut de gamme, Amorepacific est reconnue pour l'innovation dont elle fait preuve pour transformer les tendances mondiales du domaine de la beauté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/858698/LANEIGE_Water_Sleeping_Mask.jpg

SOURCE Amorepacific