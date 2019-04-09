Amorepacific представляет LANEIGE на рынке Европы

В основе глубоко увлажняющих формул продуктов созданной в 1994 году торговой марки LANEIGE лежит 25-летний опыт научных исследований взаимосвязи между здоровьем кожи и объемом поступающей в нее влаги. Делая акцент на увлажнении, LANEIGE выводит процедуру ухода за кожей на принципиально новый уровень совершенства - посредством таких клинически проверенных технологий, как WATER SCIENCE™ (преобразование естественных влагосодержащих компонентов в эффективные увлажняющие формулы), а также с использование гидроионизированной минеральной воды (специальной комбинации шести минералов, способствующих увлажнению, - цинка, магния, марганца, натрия, калия и кальция).

LANEIGE стал первым из коллекции брендов Amorepacific, представленным за пределами Южной Кореи еще в 2002 году. За эти годы инновационные текстуры и процедуры для самостоятельного ухода LANEIGE сумели завоевать любовь поклонников корейской косметики по всей Азии, в Северной Америке и Океании. На европейском рынке торговая марка планирует представить все свои международные бестселлеры: Water Bank Moisture Cream с гидроионизированной минеральной водой, обеспечивающей глубокое увлажнение; и Water Sleeping Mask - знаменитое средство для ночного ухода за кожей, продающееся каждые 11 секунд в различных уголках земного шара.

"Компания Amorepacific рада сообщить, что эксклюзивным розничным партнером для LANEIGE станет популярная сеть Sephora, - прокомментировал генеральный директор Amorepacific Europe Тьерри МАМАН (Thierry MAMAN). - Благодаря этому партнерству, мы наконец-то получаем возможность поделиться сокровищами этого проверенного временем азиатского бренда с европейскими потребителями, предоставляя им доступ к простым, но удивительно эффективным средствам для мгновенного увлажнения и поддержания здоровья кожи".

Ранее деятельность компании Amorepacific на европейском рынке включала премиальный парфюмерный бренд Goutal Paris, приобретенный ею в 2011 году. В 2017 году компания представила европейским потребителям свою люксовую торговую марку средств по уходу за кожей Sulwhasoo. Эксклюзивным розничным партнером для бренда выступил Paris Galeries Lafayette, а Sulwhasoo стал первой корейской косметологической торговой маркой, открывшей собственный онлайн-магазин во Франции.

*Полный перечень рынков: Франция, Россия, Испания, Италия, Польша, Люксембург, Монако, Германия, Румыния, Сербия, Болгария, Греция, Португалия, Швейцария, Чехия, Дания, Швеция, Турция

О компании Amorepacific

Начиная с 1945 года, компания Amorepacific неизменно стремится к достижению единой четко сформулированной цели: представить миру свое уникальное видение, воплощенное в концепции "азиатской красоты". Являясь ведущим косметологическим предприятием Южной Кореи, Amorepacific использует в своей деятельности обширные знания о возможностях природы и глубокое понимание потребностей человека, создавая гармонию между внутренней и внешней красотой. Располагая портфелем из более чем 20 брендов косметических продуктов, средств индивидуальной гигиены и профилактики, компания всеми силами стремится удовлетворять нужды потребителей по всему миру, вне зависимости от стиля их жизни. Исследовательские центры Amorepacific работают в различных уголках земного шара, используя в своей деятельности экологически устойчивые методы и сочетая лучшие натуральные компоненты с современными достижениями биотехнологий. Высококлассная продукция компании славится инновационностью и революционным подходом к тенденциям мировой косметологии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/858698/LANEIGE_Water_Sleeping_Mask.jpg

SOURCE Amorepacific