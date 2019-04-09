Amorepacific представляет LANEIGE на рынке Европы

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Amorepacific

Apr 09, 2019, 04:00 ET

  • Эксклюзивным ритейл-партнером LANEIGE на европейском рынке станет Sephora 
  • Продукцию знаменитого корейского бренда увлажняющих средств можно будет приобрести в 800+ магазинах сети Sephora по всей Европе 

СЕУЛ (SEOUL), 9 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущая корейская косметическая компания Amorepacific сегодня анонсировала появление премиального бренда увлажняющих средств LANEIGE на рынке Европы в эксклюзивном партнерстве с сетью Sephora. Являясь вторым брендом, представленным в Европе старейшей и крупнейшей косметической компанией Южной Кореи с 74-летней историей и обширнейшим перечнем достижений в области разработки азиатских средств по уходу за кожей, LANEIGE появится на прилавках более чем 800 магазинов Sephora в 18 странах Европы, включая Францию, Россию, Испанию, Италию, Польшу и Германию.*

South Korea's Amorepacific is launching its hydration focused premium brand LANEIGE in Europe exclusively through Sephora. The LANEIGE range available at Sephora includes the 'Water Sleeping Mask', a popular night time skincare product sold every 11 seconds around the world.
South Korea's Amorepacific is launching its hydration focused premium brand LANEIGE in Europe exclusively through Sephora. The LANEIGE range available at Sephora includes the 'Water Sleeping Mask', a popular night time skincare product sold every 11 seconds around the world.

В основе глубоко увлажняющих формул продуктов созданной в 1994 году торговой марки LANEIGE лежит 25-летний опыт научных исследований взаимосвязи между здоровьем кожи и объемом поступающей в нее влаги. Делая акцент на увлажнении, LANEIGE выводит процедуру ухода за кожей на принципиально новый уровень совершенства - посредством таких клинически проверенных технологий, как WATER SCIENCE™ (преобразование естественных влагосодержащих компонентов в эффективные увлажняющие формулы), а также с использование гидроионизированной минеральной воды (специальной комбинации шести минералов, способствующих увлажнению, - цинка, магния, марганца, натрия, калия и кальция).

LANEIGE стал первым из коллекции брендов Amorepacific, представленным за пределами Южной Кореи еще в 2002 году. За эти годы инновационные текстуры и процедуры для самостоятельного ухода LANEIGE сумели завоевать любовь поклонников корейской косметики по всей Азии, в Северной Америке и Океании.  На европейском рынке торговая марка планирует представить все свои международные бестселлеры: Water Bank Moisture Cream с гидроионизированной минеральной водой, обеспечивающей глубокое увлажнение; и Water Sleeping Mask - знаменитое средство для ночного ухода за кожей, продающееся каждые 11 секунд в различных уголках земного шара.

"Компания Amorepacific рада сообщить, что эксклюзивным розничным партнером для LANEIGE станет популярная сеть Sephora, - прокомментировал генеральный директор Amorepacific Europe Тьерри МАМАН (Thierry MAMAN). -  Благодаря этому партнерству, мы наконец-то получаем возможность поделиться сокровищами этого проверенного временем азиатского бренда с европейскими потребителями, предоставляя им доступ к простым, но удивительно эффективным средствам для мгновенного увлажнения и поддержания здоровья кожи". 

Ранее деятельность компании Amorepacific на европейском рынке включала премиальный парфюмерный бренд Goutal Paris, приобретенный ею в 2011 году. В 2017 году компания представила европейским потребителям свою люксовую торговую марку средств по уходу за кожей Sulwhasoo. Эксклюзивным розничным партнером для бренда выступил Paris Galeries Lafayette, а Sulwhasoo стал первой корейской косметологической торговой маркой, открывшей собственный онлайн-магазин во Франции.

*Полный перечень рынков: Франция, Россия, Испания, Италия, Польша, Люксембург, Монако, Германия, Румыния, Сербия, Болгария, Греция, Португалия, Швейцария, Чехия, Дания, Швеция, Турция

О компании Amorepacific 

Начиная с 1945 года, компания Amorepacific неизменно стремится к достижению единой четко сформулированной цели: представить миру свое уникальное видение, воплощенное в концепции "азиатской красоты". Являясь ведущим косметологическим предприятием Южной Кореи, Amorepacific использует в своей деятельности обширные знания о возможностях природы и глубокое понимание потребностей человека, создавая гармонию между внутренней и внешней красотой. Располагая портфелем из более чем 20 брендов косметических продуктов, средств индивидуальной гигиены и профилактики, компания всеми силами стремится удовлетворять нужды потребителей по всему миру, вне зависимости от стиля их жизни. Исследовательские центры Amorepacific работают в различных уголках земного шара, используя в своей деятельности экологически устойчивые методы и сочетая лучшие натуральные компоненты с современными достижениями биотехнологий. Высококлассная продукция компании славится инновационностью и революционным подходом к тенденциям мировой косметологии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/858698/LANEIGE_Water_Sleeping_Mask.jpg 

SOURCE Amorepacific

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Amorepacific представляет LANEIGE на рынке Европы

News provided by

Amorepacific

Apr 09, 2019, 04:00 ET