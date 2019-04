Amorepacific wprowadza LANEIGE do Europy

LANEIGE wchodzi na europejski rynek na wyłączność w sieci Sephora

Koreańska marka produktów nawilżających będzie dostępna w ponad 800 sklepach Sephora w Europie

SEUL, 9 kwietnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Koreańskie wiodące przedsiębiorstwo kosmetyczne Amorepacific ogłosiło dziś wprowadzenie luksusowej marki produktów nawilżających LANEIGE do Europy przez współpracę na wyłączność z siecią Sephora. Jest to drugi, ważny debiut w Europie najstarszej i największej firmy kosmetycznej z Korei z 74-letnią tradycją i doświadczeniem badawczym w zakresie azjatyckiej urody. Nowa marka LANEIGE dostępna będzie w ponad 800 sklepach Sephora w 18 rynkach w Europie, w tym we Francji, Rosji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Niemczech*.