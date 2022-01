Amp Energy anuncia as maiores instalações de armazenamento de baterias da Europa com dois projetos emblemáticos de 400 MW localizados na Escócia

LONDRES e TORONTO, 25 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amp Energy, uma plataforma global de transição de energia e desenvolvedora de energia renovável, anunciou hoje as duas maiores instalações de armazenamento de baterias da Europa com seu portfólio de baterias de 800 MW na Escócia central (o "Scottish Green Battery Complex"). O portfólio deve iniciar as operações em abril de 2024 e será composto por duas instalações de bateria de 400 MW, cada uma fornecendo 800 MWh de capacidade de armazenamento de energia.

Após consultas com as partes interessadas e conselhos locais, as duas unidades receberam a autorização de planejamento da Scottish Government Energy Consents Unit em 5de janeiro de 2022.

As baterias de 400 MW serão as duas maiores instalações de armazenamento de baterias conectadas à rede da Europa.

A Amp X, plataforma de energia digital proprietária da Amp alimentada por IA, será usada para otimizar o envio de energia das baterias para a rede elétrica.

Os projetos oferecerão serviços confiáveis de estabilidade da rede e gestão de energia em todo o cinturão central da Escócia, incluindo Glasgow e Edimburgo.

e Edimburgo. Ao armazenar e gerenciar a remessa de energia renovável gerada a partir de parques eólicos escoceses, os projetos estão testando o desempenho da infraestrutura de eletricidade do Reino Unido a uma fração dos dispendiosos custos de atualizações de transmissão.

Ao definir o padrão de armazenamento de energia em todo o mundo, os projetos, localizados em Hunterston e Kincardine, oferecem um passo importante para o Reino Unido atingir sua meta de carbono zero líquido. Após o recente anúncio do ScotWind offshore wind para a adição planejada de 25 GW de nova capacidade de geração renovável, a necessidade de armazenamento de energia em larga escala que pode mudar a energia e oferecer serviços de estabilidade da rede é ainda mais crítica. Nos próximos anos, as instalações de baterias escocesas da Amp permitirão que até 1.750 GWh por ano de energia renovável adicional sejam geradas na Escócia e transportadas para outras regiões do Reino Unido, o que equivale a permitir aproximadamente 500 MW de novas implementações de energia eólica offshore.

"Com esses projetos inovadores, a Amp está fazendo um investimento significativo na infraestrutura verde vitalmente necessária, à medida que o Reino Unido faz a transição para uma rede totalmente descarbonizada. Nossos projetos não só apoiam o crescimento da geração renovável na Escócia, mas também oferecem uma alternativa às atualizações dispendiosas de transmissão para os consumidores", disse Ben Skinner, vice-presidente de mercados globais da Amp.

Os projetos de Hunterston e Kincardine também participam da licitação da National Grid's Scottish Stability Pathfinder 2, que busca abordar as questões de tensão e estabilidade enfrentadas pela rede elétrica do Reino Unido. As instalações da Amp implementarão tecnologia de inversores de moldagem de rede de última geração juntamente com duas novas instalações de Condensadores Síncronos que também auxiliam na estabilização da rede.

De acordo com o cofundador e diretor de investimentos da Amp, Paul Ezekiel: "A rede elétrica do Reino Unido está em processo de transição para um mercado mais ecológico com zero emissões de carbono". "Isso só foi acelerado com a recente adição de 25 GW de licenças eólicas offshore como parte do programa de locação eólica offshore da ScotWind. O desenvolvimento pela Amp de baterias em escala de serviço público estrategicamente localizadas e conectadas à transmissão está ajudando a operadora da rede de transmissão da Grã-Bretanha a fornecer aos cidadãos do Reino Unido um sistema de eletricidade livre de carbono estável e seguro."

Esse investimento continua a expansão da Amp para a Europa, o que inclui o desenvolvimento e a propriedade de energia solar e eólica com instalações de armazenamento de energia em larga escala na Espanha e no Reino Unido, juntamente com o desenvolvimento ativo de vários projetos de hidrogênio verde que complementam suas atividades de desenvolvimento de hidrogênio verde Ásia-Pacífico.

O complexo de baterias verdes escocesas será otimizado e despachado pela Amp X, a plataforma de energia digital proprietária da Amp alimentada por IA. A Amp X conta com sua arquitetura de sistema proprietária e já financiável e pronta para transações e análises avançadas de última geração hospedadas na nuvem. Ao operar de forma autônoma, a plataforma Amp X oferece soluções para restrições de rede, proporcionando flexibilidade e permitindo a transição energética de ponta a ponta.

Segundo Paul: "Com nossa escala global e a inovação disruptiva que estamos implementando com nossa plataforma Amp X, estamos na vanguarda da transição energética global." Paul said. "A implementação de hidrogênio verde e armazenamento de energia em escala de serviços públicos, como o Scottish Green Battery Complex, é fundamental para o nosso rápido crescimento contínuo e a estratégia de longo prazo."

Sobre a Amp

A Amp é uma plataforma global de transição energética.

Desenvolvemos, administramos e operamos ativos de energia limpa em todos os nossos principais mercados em todo o mundo. Juntamente com a Amp X, nossa plataforma revolucionária de tecnologia de ponta de rede que utiliza a experiência proprietária em inteligência artificial, estamos reimaginando a rede e liderando a transição energética. A empresa está sediada em Toronto com operações globais em toda a América do Norte, Austrália, Japão, Espanha, República Tcheca e Reino Unido.

Fundada em 2009, a Amp é uma empresa inovadora de alto crescimento em escala, apoiada por grandes investimentos de parceiros de capital institucional, incluindo mais recentemente a Carlyle, que investiu US$ 374 milhões em uma participação minoritária na empresa no final de 2020.

