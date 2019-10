AMP German Cannabis Group unterzeichnet nicht verbindliche Liefervereinbarung für den Import von medizinischem Cannabis mit EU-GMP­-Zertifizierung nach Deutschland

BERLIN, 8. Oktober 2019 /CNW/ - AMP German Cannabis Group Inc. („AMP") (CSE: XCX), (Frankfurt: C4T, ISIN: CA00176G1028) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht verbindliche Absichtserklärung abgeschlossen hat, um von einem Anbieter aus Alberta, der im Besitz einer Anbau- und Verarbeitungslizenz von Health Canada ist (der „LP aus Alberta"), pro Jahr bis zu 1.200 Kilogramm an medizinischen Cannabisblüten (als Marken- oder White-Label-Produkt) mit Zertifizierung gemäß der Good Manufacturing Practice der Europäischen Union („EU-GMP") zu erwerben.

AMP und der LP aus Alberta werden mit dem Import beginnen, nachdem der LP aus Alberta von Health Canada seine Vertriebslizenz und von den deutschen Regierungsbehörden die EU-GMP­-Zertifizierung erhalten hat.

Die EU-GMP-Zertifizierung ist ein international anerkanntes System, das sicherstellt, dass pharmazeutische Produkte, einschließlich medizinischen Cannabis, den höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards für Verbraucher entsprechen. Die kanadischen Cannabisproduktions- und Betriebsstandards entsprechen nicht den EU-GMP-Standards und müssen nachgerüstet werden, um die EU-GMP-Zertifizierung des deutschen Staates zu erhalten, bevor medizinischer Cannabis nach Deutschland exportiert werden kann.

Aussagen des Managements:

Herr Alex Blodgett, CEO der AMP German Cannabis Group, sagte: „Die Firma Aurora Cannabis (NYSE: ACB), die eine deutsche Anbaulizenz erhalten hat, und andere kleinere bis mittlere Cannabisproduzenten haben die Provinz Alberta zu einer wichtigen Cannabisproduktionsregion in Kanada gemacht. Dies ist die zweite Liefervereinbarung von AMP mit einem Anbieter aus Alberta, deren Gegenstand die Lieferung von Cannabis mit EU-GMP-Zertifizierung nach Deutschland ist."

Dr. Stefan Feuerstein, Geschäftsführer der Alternative Medical Products GmbH („AMP Germany"), meinte: „AMP geht davon aus, bis zum Jahresende weitere Lieferverträge abschließen zu können, und erwartet zudem den Erhalt der Genehmigung für den Import von Betäubungsmitteln, um medizinischen Cannabis nach Deutschland zu importieren."

Über AMP German Cannabis Group Inc.

Die AMP German Cannabis Group ist die Muttergesellschaft mehrerer europäischer Investmentgesellschaften, deren Hauptaugenmerk auf den Import von Cannabis in pharmazeutischer Qualität (EU-GMP) - überwiegend aus Kanada - nach Deutschland gerichtet ist.

AMP bietet über sein „AMP EU-GMP German Certification Protocol Program" EU-GMP-Gap-Analysen und Audits, Logistik, Transport, Importgenehmigungen und andere damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen für den Import von medizinischem Cannabis nach Deutschland an.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.amp-eu.com.

Ansprechpartner:

Herr Alex Blodgett, CEO und Director

Telefon: +236-833-1602

Kanada: investor@amp-eu.com

Deutschland: investor@amp-eu.de

Social Media-Links: Twitter, LinkedIn und Facebook. Medien-Kit: www.amp-eu.com/media-kit

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien wurden bzw. werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act") oder anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seines Geschäfts und des wirtschaftlichen Umfelds basieren, in dem es tätig ist, einschließlich des Abschlusses des Angebots, des Zeitpunkts des Abschlusses und der erwarteten Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

