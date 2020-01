AMP German Cannabis Group veröffentlicht Corporate Update

BERLIN, 15. Januar 2020 /CNW/ - AMP German Cannabis Group Inc. („AMP") (CSE: XCX), (Frankfurt: C4T, ISIN: CA00176G1028) gibt ein Update im Hinblick auf seine Strategie bekannt, einer der führenden Importeure von EU-GMP konformem medizinischen Cannabis auf dem deutschen Markt zu werden. Dabei setzt AMP auf sein Netzwerk von Lieferanten aus Kanada, Europa und anderen außereuropäische Ländern.

Highlights des Jahres 2019

Börsengang an der Canadian Securities Exchange und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse

Sicherung einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 750.000 CAD ( 500.000 Euro )

( ) Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen CAD ( 1.035.000 Euro ) im Rahmen einer Privatplatzierung (Serie A) zum Preis von 0,15 CAD pro Aktie

) im Rahmen einer Privatplatzierung (Serie A) zum pro Aktie Erhalt einer Genehmigung vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz („TLV") im Hinblick auf die Einfuhr von Cannabisprodukten für medizinische Zwecke nach Deutschland

Beauftragung eines führenden deutschen EU-GMP-Beratungsunternehmens mit der Qualifizierung von Lieferanten

Abschluss eines Pharmavertriebsvertrages mit der CC Pharma GmbH, einer Tochtergesellschaft der Aphria Inc. (NYSE: APHA) und großem Vertriebshändler von medizinischem Cannabis an Apotheker in Deutschland

Abschluss von Lieferverträgen mit mehreren kanadischen Lieferanten, die sich in Kürze für den Export nach Deutschland qualifizieren werden.

Unternehmensziele für 2020

Ankündigung einer Privatplatzierung (Serie B), um 2 Millionen CAD ( 1.380.000 Euro ) zu 0,25 CAD pro Aktie zu beschaffen

) zu pro Aktie zu beschaffen Abschluss endgültiger Lieferverträge mit kanadischen Lieferanten, die vom TLV eine EU-GMP-Zertifizierung erhalten sollen

Erhalt der Bestrahlungslizenz vom TLV zur Einfuhr von bestrahltem medizinischen Cannabis

Abschluss des EU-GMP-Audits der deutschen Lieferkette vor den ersten Importen

Beginn der Importe aus den Niederlanden im 1. Quartal

Beginn der Importe aus Kanada im 2. Quartal

Erschließung europäischer Lieferquellen

Erschließung anderer außereuropäischer Lieferquellen

Abschluss weiterer Pharmavertriebsverträge für den deutschen Markt

Investitionen in vielversprechende Cannabis-Startups.

Es wird erwartet, dass die Kostenerstattung für medizinische Cannabisverschreibungen im Jahr 2019 mehr als 100 Millionen Euro betragen hat und Deutschland damit zum größten medizinischen Cannabismarkt Europas aufgestiegen ist. Seit der Legalisierung im Jahr 2017 wird Deutschland überwiegend aus Kanada und den Niederlanden beliefert. Andere Länder entwickeln jedoch ebenfalls Anbaustandards in pharmazeutischer Qualität, um nach Deutschland zu exportieren, da die Nachfrage und die Kostenübernahme entsprechender Rezepte durch Versicherungen weiter steigen.

AMP qualifiziert seine Lieferanten, um sicherzustellen, dass sie die deutschen EU-GMP-Zertifizierungsstandards erfüllen können. Ab diesem Jahr plant AMP den Abschluss endgültiger Lieferverträge mit mehreren EU-GMP-zertifizierten kanadischen Lieferanten für drei Stämme unverarbeiteter Cannabisblüten. AMP wird auch europäische Lieferquellen aus Ländern wie Dänemark und Portugal sowie außerhalb Europas aus Ländern wie Israel und Australien erschließen, um den wachsenden deutschen Bedarf zu decken.

Im vergangenen Jahr hat AMP seine logistische Lieferkette entwickelt, um EU-GMP-zertifiziertes medizinisches Cannabis nach Deutschland zu importieren und anschließend an pharmazeutische Großhändler zu verkaufen, die Apotheken beliefern, welche die einzige autorisierte Verkaufsstelle für deutsche Patienten mit medizinischen Verordnungen sind.

Dr. Stefan Feuerstein, Präsident und Direktor von AMP, erläutert: „Die Importe aus den Niederlanden und Kanada werden noch in diesem Jahr beginnen und die aus europäischen Ländern kurz danach. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage auf absehbare Zeit weiter steigen wird, da die Ärzte und Apotheker mehr über den medizinischen Nutzen von Cannabis für deutsche Patienten erfahren."

Alex Blodgett, CEO und Direktor von AMP, erklärt dazu: „AMP wird im ersten Quartal Umsätze aus Importen erzielen und bald darauf einen operativ positiven Cashflow generieren, wenn die Importvolumina aus Kanada steigen."

Über die AMP German Cannabis Group Inc.

Die AMP German Cannabis Group ist spezialisierter deutscher Importeur von EU-GMP-zertifiziertem medizinischem Cannabis. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.amp-eu.com.

Ansprechpartner:

Alex Blodgett, CEO & Director

Tel: +236-833-1602

Kanada: investor@amp-eu.com

Deutschland: investor@amp-eu.de

Social Media-Links von AMP: Twitter, LinkedIn und Facebook. Medien-Kit: www.amp-eu.com/media-kit

