AMPAC Fine Chemicals erweitern ihr Führungsteam

„Joe bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Pharma- und Biotech-Industrie mit", so Dr. Aslam Malik, Präsident und CEO von AFC. „Sein finanzielles Know-how und seine Führungsqualitäten werden einen großen Beitrag zu unserem weiteren Erfolg leisten." Joe war zuletzt Executive Director für US Business Operations bei AMGEN. In dieser Funktion leitete er diese Abteilung während wichtiger strategischer Planungsaktivitäten zum Ablauf des Patentschutzes und brachte gleichzeitig mehrere neue Produkte auf den Markt. Davor leitete Joe die Finanzierung der US-Geschäftsbereiche Primary Care und Vaccine von GSK. Von 1990 bis 2009 war Joe in zahlreichen Positionen mit zunehmender Verantwortung bei Wyeth Pharmaceuticals in den Bereichen Handel, Lieferkette sowie Forschung und Entwicklung tätig.