AMPAC Fine Chemicals fait part de l'arrivée d'un nouvel élément dans son équipe dirigeante

« Joe apporte avec lui plus de 30 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, » a relevé Dr Aslam Malik, président-directeur général d'AFC. « Son expérience financière et son leadership vont représenter une contribution immense à la poursuite de notre succès. » Joe était encore tout récemment directeur exécutif des opérations commerciales d'AMGEN aux États-Unis. À ce poste, il a guidé le département à travers une planification stratégique significative afin d'aborder les questions d'expiration de brevets parallèlement au lancement de plusieurs nouveaux produits. Joe dirigeait auparavant les finances des départements de soins primaires et vaccins chez GSK aux États-Unis. De 1990 à 2009, Joe a assumé de nombreuses fonctions aux responsabilités croissantes chez Wyeth Pharmaceuticals sur l'ensemble de la commercialisation, de la chaîne logistique et de la recherche et développement.

Joe est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'université Villanova et d'une licence en sciences (BS) en comptabilité de l'université de Philadelphie.

À PROPOS D'AMPAC FINE CHEMICALS LLC

AFC est une société basée aux États-Unis ayant fait preuve de ses capacités dans le développement de procédés, l'augmentation de production et la production commerciale conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (BPF ou cGMP) de composés actifs pharmaceutiques et de produits intermédiaires enregistrés. Elle s'adresse à une clientèle des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie. AFC est une société d'investissement de SK Holdings (de Séoul en Corée) et elle joue un rôle stratégique dans l'expansion du secteur des produits pharmaceutiques de SK. Les installations spécialement calculées d'AFC et son personnel expérimenté lui permettent d'assurer la sécurité de sa production à un niveau commercial de composés hautement énergétiques. AFC exploite par ailleurs d'autres plateformes technologiques pour la production de composants hautement actifs, avec procédés en continu et séparation chromatographique sur une échelle industrielle faisant appel à une chromatographie par lits mobiles simulés. Elle propose également des services analytiques à l'intention de l'industrie pharmaceutique. Les opérations d'AFC sont situées à Rancho Cordova et à El Dorado Hills en Californie, à La Porte au Texas et à Petersburg en Virginia. D'autres informations à notre sujet sont disponibles par une visite de notre site web sur www.ampacfinechemicals.com.

