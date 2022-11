Ampaire decola primeira aeronave híbrida-elétrica regional

Eco Caravan reduz o consumo de combustível e as emissões, abrindo o caminho para uma revolução da sustentabilidade

CAMARILLO, Califórnia, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Eco Caravan da Ampaire, uma aeronave regional com nove assentos, fez seu primeiro voo hoje em um sistema de propulsão híbrido-elétrico totalmente integrado. A Ampaire espera que seja a primeira aeronave regional eletrificada a entrar no serviço comercial (certificação em 2024) e a primeira de uma série de aeronaves híbridas-elétricas maiores da Ampaire que liderarão uma transição para a aviação sustentável.

A Eco Caravan da Ampaire, a primeira aeronave híbrida-elétrica regional, fez seu primeiro voo hoje, dando início a uma nova era de aviação sustentável. (PRNewsfoto/Ampaire, Inc.)

"A aviação é o setor mais difícil de descarbonizar", disse Kevin Noertker, CEO da Ampaire. "As aeronaves totalmente elétricas têm autonomia limitada devido ao peso e à capacidade de energia das baterias da geração atual. No entanto, as aeronaves híbridas-elétricas podem preservar a autonomia e a utilidade das aeronaves atuais. É por isso que nos concentramos na propulsão híbrida-elétrica para uma série de aeronaves regionais com cada vez mais capacidade. É uma maneira de o setor de companhias aéreas descarbonizar mais rapidamente e também beneficiar-se de custos operacionais mais baixos."

A conquista marcante de hoje adiciona impulso a um programa que atraiu clientes importantes e participantes do programa nos últimos meses. Em outubro, a empresa anunciou um relacionamento com a Air France Industries KLM Engineering and Maintenance (AFI KLM E&M) para diversas atividades de manutenção e suporte no mundo todo. Também no mês passado, a Ampaire recebeu um pedido da MONTE, financiadora de tecnologias sustentáveis de aviação regional, de aproximadamente 50 Eco Caravans. "Esses tipos de relacionamentos garantem que os clientes da Ampaire do mundo todo tenham um suporte atraente de financiamento e leasing, além de suporte de manutenção/reparo/revisão de primeira linha", disse Noertker.

Um primeiro voo "tranquilo e silencioso"

A Eco Caravan aprimora o modelo padrão Cessna Grand Caravan com o sistema de propulsão integrado da Ampaire de um motor de ignição por compressão e um motor elétrico. Uma bateria em uma carenagem preserva a capacidade de transporte de passageiros e de carga das aeronaves.

O primeiro voo teve 33 minutos de duração para que se fizessem as verificações iniciais do sistema de propulsão. Com o piloto de testes Elliot Seguin no controle, a Eco Caravan decolou do Aeroporto de Camarillo, ao norte de Los Angeles, às 7h49 (horário da costa do Pacífico). Ela subiu para 3.500 pés com potência total, combinando a energia do motor a combustão e do motor elétrico. Em seguida, voltou para a configuração de cruzeiro, reduzindo a carga em ambas as fontes de energia. O piloto passou cerca de 20 minutos testando várias configurações de energia enquanto estudava temperaturas e outras leituras antes de fazer a descida e aproximação final até Camarillo a baixa potência. "O sistema de propulsão da Eco Caravan funcionou exatamente conforme o esperado", disse Seguin. "Foi tranquilo e silencioso. Todas as leituras de temperatura e potência foram normais."

Zero emissões líquidas com SAF

A Eco Caravan reduz o consumo de combustível e as emissões em até 70%. As emissões são quase zero quando se utiliza combustível sustentável de aviação. O custo de operação é reduzido em 25 a 40%, dependendo da estrutura da rota aérea. O custo por milha de assento disponível é próximo ao de dirigir um carro.

A aeronave híbrida-elétrica preserva a capacidade de autonomia/carga da Grand Caravan e, na verdade, pode voar mais longe do que a Grand Caravan com oito passageiros. A autonomia máxima é superior a 1.000 milhas. A autonomia e a capacidade de transporte de carga da Eco Caravan contrastam com a proposta de projetos totalmente elétricos, hidrogênio-elétricos e até mesmo de outros projetos híbridos-elétricos.

A Eco Caravan pode recarregar suas baterias em voo ou em estações de carregamento em terra. Como a infraestrutura de carregamento ainda será limitada por alguns anos, a capacidade de operar independentemente do carregamento em terra é fundamental para preservar a utilidade total da Eco Caravan.

A primeira de uma nova geração de aeronaves eletrificadas sustentáveis

A tecnologia de propulsão da Eco Caravan é escalável para aeronaves regionais maiores e, em última análise, para companhias aéreas de corredor único. A Ampaire pretende implementar rapidamente sistemas de propulsão mais poderosos para aeronaves maiores, seguindo uma abordagem de blocos de construção que melhorará drasticamente a sustentabilidade das operações aéreas.

"Por mais que estejamos orgulhosos da Eco Caravan, vemos isso como um primeiro passo para sistemas de propulsão híbridas-elétricas maiores e, em última análise, sistemas com zero emissões à medida que as tecnologias de armazenamento de energia avançarem", disse Noertker.

Primeira no mercado

A Ampaire já está trabalhando com a FAA para certificar a Eco Caravan em 2024 sob um certificado de tipo complementar, um STC. A abordagem da Ampaire difere de outros no que toca ao fato de ela não requerer um programa completo de certificação de aeronaves, o que pode ser demorado e muito caro. A Grand Caravan já é certificada pela FAA. A Ampaire a certificará para voar com um novo sistema de propulsão.

"O lançamento da aviação híbrida-elétrica não é tarefa simples, mas nós o facilitamos aprimorando uma aeronave já certificada", disse Noertker. "Chegaremos ao mercado mais rapidamente e permitiremos que as companhias aéreas em todo o mundo comecem a ganhar experiência operacional com esse novo tipo de propulsão. E trabalharemos com elas em modelos subsequentes para atender a suas necessidades de rede."

Nota para a imprensa: espere o primeiro vídeo do voo ainda hoje. www.ampaire.com/press.

Sobre a Ampaire

Sediada em Los Angeles, a Ampaire foi formada em 2016 com a missão de tornar-se a desenvolvedora mais confiável do mundo de aeronaves elétricas práticas e atraentes. A empresa está aprimorando as aeronaves de passageiros existentes para energia híbrida-elétrica, a abordagem mais rápida e com maior eficiência de capital para tornar as viagens aéreas comerciais elétricas uma realidade com as tecnologias disponíveis. A Ampaire foi pioneira em uma série de iniciativas desde o voo inaugural, em 2019, de suas aeronaves de teste de tecnologia EEL elétrica, incluindo o voo mais longo de uma aeronave híbrida-elétrica, 1.135 milhas estatutárias em rota de Los Angeles a Oshkosh, Wisconsin. Para mais informações sobre a Ampaire, https://www.ampaire.com/.

