Amphista Therapeutics entame une collaboration stratégique avec Bristol Myers Squibb pour la découverte et le développement de thérapies ciblées dans le domaine de la dégradation des protéines

Amphista et Bristol Myers Squibb collaboreront et tireront parti de la plateforme exclusive de dégradation ciblée des protéines Eclipsys™ d'Amphista pour développer de nouvelles thérapies de dégradation des protéines

La collaboration comprend un paiement initial de 30 millions de dollars, un potentiel pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars en paiements d'étape basés sur la performance et des paiements pour une expansion limitée de la collaboration, ainsi que des redevances sur les ventes nettes mondiales de produits

CAMBRIDGE, Angleterre, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- Amphista Therapeutics, un leader mondial dans la découverte et le développement de thérapies de dégradation ciblée des protéines (TPD) de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique et un accord de licence avec Bristol Myers Squibb.

Selon les termes de l'accord, Bristol Myers Squibb et Amphista travailleront conjointement pour découvrir et développer de petits dégradeurs de protéines moléculaires. Bristol Myers Squibb se verra accorder une licence mondiale exclusive pour les dégradeurs développés et sera responsable des activités de développement et de commercialisation ultérieures. Amphista recevra un paiement initial de 30 millions de dollars, un potentiel pouvant atteindre 1,25 milliard de dollars en paiements d'étape basés sur la performance et des paiements pour une expansion limitée de la collaboration, ainsi que des redevances sur les ventes nettes mondiales de produits. La clôture de la transaction est assujettie à l'obtention par les parties d'autorisations ou d'approbations réglementaires.

Nicola Thompson, PDG d'Amphista, a déclaré : « Notre collaboration avec Bristol Myers Squibb est une puissante validation de nos avancées dans la recherche TPD et des capacités de notre plateforme TPD Eclipsys de nouvelle génération. La combinaison de notre expertise avec le solide héritage et l'expérience de Bristol Myers Squibb dans le domaine de la dégradation des protéines apporte une nouvelle promesse au potentiel de fournir de nouveaux traitements plus efficaces aux patients qui cherchent des options de traitement. »

Les thérapies TPD sont conçues pour utiliser des mécanismes physiologiques visant à éliminer les protéines pathogènes du corps, offrant le potentiel d'accéder à de nombreuses cibles de maladie précédemment considérées comme « non traitables ». La technologie d'Amphista est spécifiquement conçue pour développer des thérapies TPD de nouvelle génération basées sur des connaissances mécanistes avancées et de nouvelles approches chimiques qui permettent le développement de nouvelles thérapies de dégradation des protéines.

« Bristol Myers Squibb continue de renforcer son leadership et son expertise scientifique dans le domaine de la dégradation des protéines », a déclaré Rupert Vessey, M.A., B.M., B.Ch., FRCP, D.Phil., vice-président exécutif, Recherche et développement précoce, Bristol Myers Squibb. « Nous avons hâte de collaborer avec Amphista et d'utiliser sa plateforme TPD pour potentiellement développer de nouvelles thérapies ciblées de dégradation des protéines. »

À propos d'Amphista Therapeutics

Amphista Therapeutics est un leader mondial dans la découverte et le développement de médicaments de dégradation ciblée des protéines (TPD) de nouvelle génération, répondant aux défis rencontrés par le domaine pour réaliser le plein potentiel de cette modalité transformationnelle.

La plateforme exclusive Eclipsys™ de la société soutient le développement de multiples candidats thérapeutiques innovants capables de surmonter les limites associées aux approches traditionnelles de la TPD avec des niveaux d'efficacité supérieurs et une large applicabilité thérapeutique. L'équipe d'Amphista comprend des pionniers et des leaders établis dans la recherche sur la TPD et toutes les phases de la découverte et du développement de médicaments. La société est soutenue par de grands investisseurs en sciences de la vie, notamment Forbion, Gilde Healthcare, Novartis Venture Fund, Advent Life Sciences, BioMotiv et Eli Lilly and Company.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.amphista.com/ .

Contact pour les médias :

Amphista Therapeutics

Nicola Thompson, PDG

+44 (0) 7436102411

[email protected]

Berry & Company Public Relations

Doug Haslam

[email protected]

+1 212 253 8881

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810409/Amphista_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Amphista Therapeutics