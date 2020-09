Ampliação da parceria entre a Comarch e a Moët Hennessy prova que dados comerciais de alta qualidade conduzem estratégias de vendas eficientes

CRACÓVIA, Polônia, 16 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Moët Hennessy, membro do grupo Louis Vuitton Moët Hennessy, líder mundial em produtos de alta qualidade, trabalha em conjunto com a Camarch visando melhorar sua parceria com distribuidores e varejistas. Dados de vendas precisos, e a troca eficaz das informações entre as parceiras, foi um objetivo claro para ajudar a empresa na tomada de decisões com base em informações comerciais confiáveis. Essa estratégia visa criar oportunidades para ajudar a estimular as atividades de vendas da empresa parceira. Após a implementação da plataforma de relatórios e comunicação, a Comarch Online Distribution, na Polônia, a Moët Hennessy decidiu ampliar o escopo do projeto para outros mercados europeus.

As plataformas Comarch Online Distribution e Comarch Online Sales Support permitem a geração diária e automática de relatórios dos dados mais importantes relacionados à linha distribuidor/atacadista - produtor. O acesso constante a dados atualizados, informações confiáveis sobre os níveis de estoque dos distribuidores e venda de produtos no canal de comercialização permite que o Grupo Moët Hennessy responda de forma mais eficaz às mudanças do mercado. Desde o início de 2018, a Comarch auxilia a Moët Hennessy da Polônia na expansão de sua colaboração com distribuidores selecionados através da implementação de relatórios de revenda e inventário para aumentar as vendas conjuntas e as atividades de marketing.

"A escolha da Comarch, que tem muitos anos de experiência na implementação destes tipos de soluções, foi determinada por dois fatores: a alta qualidade dos serviços da empresa e suas referências internacionais, que são muito positivas. Além disso, a bem sucedida implementação piloto realizada no primeiro mercado escolhido nos convenceu de que a Comarch é uma parceira responsável e confiável", disse o Diretor de Vendas Comerciais da Moët Hennessy Europa.

O objetivo do projeto piloto realizado na Polônia era conectar dezenas de distribuidores estratégicos à plataforma. A implementação da Comarch Online Distribution, uma plataforma completa de serviços para a obtenção de dados de mercado de altíssima qualidade, e o desenvolvimento de um aplicativo analítico baseado na internet (Online Sales Support) permitem a geração de relatórios diários de alta qualidade. As primeiras conexões com distribuidores já nos mostraram que a plataforma será uma poderoso fonte de informações, oferecendo grandes oportunidades de negócios para a Moët Hennessy Poland e aos seus distribuidores. Logo depois, a Moët Hennessy decidiu ampliar a cooperação com a Comarch em outros mercados europeus.

"A Comarch Online Distribution possui duas dimensões: a primeira é o fornecimento de soluções de dados comerciais de alta qualidade às empresas, fornecendo uma fundamentação sólida para o planejamento das estratégias de vendas, e a segunda é a garantia da completa automação do processo de troca de informações. Como resultado, as empresas ganham uma vantagem competitiva significativa," disse Kamil Gościński, da Comarch.

