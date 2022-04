AMR Action Fund anuncia las primeras inversiones en Adaptive Phage Therapeutics y Venatorx Pharmaceuticals

Los acuerdos marcan un paso importante hacia el objetivo de AMR Action Fund de sacar al mercado entre dos y cuatro nuevos antibióticos para hacer frente a la creciente amenaza de las bacterias resistentes a los medicamentos

BOSTON , 4 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- AMR Action Fund, la mayor asociación público-privada del mundo que invierte en empresas de biotecnología que desarrollan antibióticos, ha anunciado hoy que ha invertido en Adaptive Phage Therapeutics (APT) y Venatorx Pharmaceuticals. Las transacciones marcan las primeras inversiones del Fondo y son un paso importante hacia su objetivo de llevar al mercado nuevos tratamientos para patógenos prioritarios identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

"Desde su creación, AMR Action Fund se ha centrado en la identificación de inversiones que produzcan los tratamientos que se necesitan con urgencia y catalicen la innovación a largo plazo para hacer frente a la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos (AMR), que ahora mata a más personas al año que el VIH/SIDA o la malaria", dijo Bill Burns, Presidente de la Junta de AMR Action Fund. "Dar la bienvenida a Adaptive Phage Therapeutics y Venatorx Pharmaceuticals como nuestras primeras empresas en cartera demuestra que estamos bien encaminados para cumplir esta importante misión".

Las infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos matan directamente a unos 1,27 millones de personas al año. Hay pocos tratamientos en desarrollo que se dirijan a los patógenos prioritarios, y la inversión en antimicrobianos no ha seguido el ritmo de la amenaza a la seguridad sanitaria mundial. Reconociendo este problema, más de veinte empresas farmacéuticas miembros de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), junto con la OMS, el Banco Europeo de Inversiones y el Wellcome Trust, lanzaron el AMR Action Fund recaudando casi mil millones de dólares. El Fondo, que funciona de forma independiente, realiza inversiones de capital en empresas biotecnológicas con el objetivo general de poner a disposición de los pacientes entre dos y cuatro nuevos antibióticos en una década.

"Adaptive Phage Therapeutics y Venatorx Pharmaceuticals están preparadas para cambiar el panorama del tratamiento de las infecciones resistentes a los medicamentos", dijo el consejero delegado de AMR Action Fund, Henry Skinner. "Aunque este es un hito importante para el Fondo, nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Tenemos previsto destinar más de 100 millones de dólares en capital este año a empresas que desarrollan antimicrobianos clínicamente diferenciados con el potencial de tratar las necesidades clínicas más urgentes no cubiertas, y seguiremos invirtiendo en biotecnologías prometedoras en los próximos años para garantizar que los pacientes de todo el mundo tengan los tratamientos que necesitan. Nuestras inversiones son considerables, pero nosotros solos no somos suficientes para afrontar el reto mundial de AMR. Ahora es imperativo que los responsables políticos de todo el mundo promulguen reformas de mercado para apoyar la inversión en estos medicamentos tan necesarios."

El enfoque de APT aprovecha una biblioteca cada vez mayor de bacteriófagos (fagos) sistemáticamente descubiertos, seleccionados, catalogados y curados, virus de origen natural que infectan y matan a las bacterias, que en conjunto proporcionan una amplia cobertura contra muchas bacterias resistentes a los antibióticos de alta prioridad. Los fagos del banco de fagos de APT se combinan con el tratamiento de las infecciones de los pacientes mediante un ensayo de susceptibilidad patentado, y se están probando en una serie de infecciones, como las de las articulaciones protésicas, las infecciones óseas (osteomielitis) y las infecciones pulmonares. La inversión del AMR Action Fund en APT se ejecutó como una ampliación de una ronda de serie B dirigida por Deerfield Management Company.

Greg Merril, consejero delegado y cofundador de APT, dijo, "Estamos encantados de formar parte de la primera cartera de empresas del AMR Action Fund y estamos ansiosos por aprovechar su experiencia científica e industrial mientras seguimos avanzando en nuestras terapias basadas en fagos a través de las pruebas clínicas."

La cartera de productos de Venatorx Pharmaceuticals incluye inhibidores de beta-lactama / beta-lactamasa en formulaciones intravenosas y orales que se dirigen a las bacterias gram-negativas resistentes a los medicamentos. Cefepime-taniborbactam, el producto intravenoso de fase III de la empresa, se está desarrollando para el tratamiento de las infecciones complicadas del tracto urinario (cUTI), la neumonía bacteriana adquirida en el hospital y la neumonía bacteriana asociada a la ventilación. Los datos de la fase III anunciados recientemente mostraron que el cefepime-taniborbactam era superior al meropenem en el tratamiento de las infecciones urinarias complicadas. La inversión del AMR Action Fund en Venatorx se ejecutó como parte de una ronda de serie C, a la que se sumó Abingworth Management como coinversor.

"Esta última ronda de inversión nos coloca en una posición fuerte para buscar la aprobación regulatoria de cefepime-taniborbactam, al tiempo que impulsamos otros productos en nuestra línea de producción", dijo el presidente y consejero delegado de Venatorx Pharmaceuticals, Chris Burns.

Martin Heidecker, director de inversiones del AMR Action Fund, añadió: "Nuestras inversiones en Adaptive Phage y Venatorx se basan en sólidas asociaciones con coinversores que, al igual que nosotros, ven el potencial de generar un valor significativo en las empresas que persiguen tratamientos novedosos para las infecciones resistentes a los medicamentos."

Acerca del AMR Action Fund

El AMR Action Fund es la mayor asociación público-privada del mundo que invierte en tratamientos antimicrobianos. El Fondo invertirá 1.000 millones de dólares en empresas en fase clínica para contribuir a la comercialización de nuevos antibióticos. El concepto fue desarrollado por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas y sus empresas biofarmacéuticas miembros, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, el Banco Europeo de Inversiones y el Wellcome Trust. Entre los inversores se encuentran: Almirall; Amgen; Bayer; Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim Foundation; Chugai; Daiichi-Sankyo; Eisai; Eli Lilly and Company; el Banco Europeo de Inversiones (con el apoyo de la Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la Unión Europea 2014-2020); GlaxoSmithKline; Johnson & Johnson; LEO Pharma; Lundbeck; Menarini; Merck; Merck KGaA, Darmstadt, Alemania; Novartis; Novo Nordisk; Novo Nordisk Foundation; Pfizer; Roche; Shionogi; Takeda; Teva; UCB; y Wellcome Trust.

