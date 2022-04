AMR Action Fund kondigt eerste investeringen aan in Adaptive Phage Therapeutics en Venatorx Pharmaceuticals

Deals zijn een belangrijke stap in de richting van het doel van AMR Action Fund om twee tot vier nieuwe antibiotica op de markt te brengen om een groeiende dreiging van resistente bacteriën het hoofd te bieden

BOSTON, 4 April 2022 /PRNewswire/ -- Het AMR Action Fund, 's werelds grootste publiek-private samenwerking die investeert in biotechbedrijven die antibiotica ontwikkelen, heeft vandaag aangekondigd dat het heeft geïnvesteerd in Adaptive Phage Therapeutics (APT) en Venatorx Pharmaceuticals. De transacties zijn de eerste investeringen van het fonds en zijn een belangrijke stap in de richting van zijn doel om nieuwe behandelingen voor door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie geïdentificeerde prioritaire ziekteverwekkers op de markt te brengen.

"Vanaf de oprichting heeft het AMR Action Fund zich gericht op het identificeren van investeringen die dringend behoefte hebben aan behandelingen en het katalyseren van een duurzame innovatie om de groeiende dreiging van antimicrobiële resistentie (AMR) op te nemen, die nu meer mensen jaarlijks doodt dan HIV/AIDS of malaria," aldus Bill Burns, bestuursvoorzitter van het AMR Action Fund. "Het verwelkomen van Adaptive Phage Therapeutics en Venatorx Pharmaceuticals als onze eerste portefeuillebedrijven laat zien dat we goed op weg zijn om deze belangrijke missie uit te voeren."

Resistente bacteriële infecties leiden naar schatting jaarlijks tot 1,27 miljoen doden. Er zijn weinig behandelingen in ontwikkeling die gericht zijn op prioritaire ziekteverwekkers, en de investeringen in antimicrobiële stoffen hebben geen gelijke tred gehouden met de bedreiging voor de mondiale volksgezondheid. In het besef van dit probleem hebben meer dan twintig farmaceutische bedrijven die lid zijn van de Internationale Federatie van farmaceutische fabrikanten en -verenigingen (IFPMA), samen met de WHO, de Europese Investeringsbank en het Wellcome Trust, het AMR Action Fund gelanceerd door bijna één miljard dollar op te halen. Het onafhankelijk opererende fonds investeert in biotechnologiebedrijven, met als algemeen doel om twee tot vier nieuwe antibiotica binnen een decennium op de markt te brengen.

"Adaptive Phage Therapeutics en Venatorx Pharmaceuticals zijn klaar om het behandelgebied voor resistente infecties te veranderen", aldus Henry Skinner, CEO van het AMR Action Fund. "Hoewel dit een belangrijke mijlpaal voor het fonds is, is ons werk nog maar net begonnen. We zijn van plan om dit jaar meer dan 100 miljoen dollar aan kapitaal toe te wijzen aan bedrijven die klinisch gedifferentieerde antimicrobiële producten ontwikkelen, met de potentie om de meest dringende, openstaande klinische behoeften te behandelen, en we blijven investeren in veelbelovende biotechnologiebedrijven in de komende jaren om ervoor te zorgen dat patiënten over de hele wereld de behandelingen krijgen die ze nodig hebben. Onze investeringen zijn aanzienlijk, maar wij alleen zijn niet in staat om de wereldwijde uitdaging van AMR aan te gaan. Het is nu van groot belang dat beleidsmakers over de hele wereld markthervormingen doorvoeren om investeringen in deze dringend noodzakelijke medicijnen te ondersteunen."

De benadering van APT maakt gebruik van een voortdurend groeiende bibliotheek van systematisch ontdekte, geselecteerde, gecatalogiseerde en samengestelde bacteriofagen (fagen), van nature voorkomende virussen die bacteriën infecteren en doden, die gezamenlijk een brede dekking bieden tegen veel hoogwaardige antibiotica-resistente bacteriën. De fagen van de fagebank van APT zijn afgestemd op de behandeling van de infecties van patiënten door een bedrijfseigen gevoeligheidstest, en worden getest op een groot aantal infecties, waaronder prothetische gewrichtsinfecties, botinfecties (osteomyelitis) en longinfecties. De investering van het AMR Action Fund in APT werd uitgevoerd als een uitbreiding van een serie B-ronde onder leiding van Deerfield Management Company.

Greg Merril, CEO en medeoprichter van APT, liet weten: "We zijn blij dat we één van de eerste portefeuillebedrijven van het AMR Action Fund zijn en willen graag gebruik maken van hun wetenschappelijke en industriële expertise, terwijl we onze op fagen gebaseerde therapieën blijven bevorderen door middel van klinische tests."

De pijplijn van Venatorx Pharmaceuticals omvat bèta-lactam-/ bèta-lactamase-remmers in intraveneuze en orale formuleringen die gericht zijn op resistente gram-negatieve bacteriën. Cefepime-taniborbactam, het intraveneuze fase III-product van het bedrijf, wordt ontwikkeld voor de behandeling van gecompliceerde urineweginfecties (cUTI), in het ziekenhuis verworven bacteriële pneumonie en met ventilator geassocieerde bacteriële pneumonie. Onlangs aangekondigde fase III-gegevens hebben aangetoond dat cefepime-taniborbactam bij de behandeling van cUTI superieur was aan meropenem. De investering van het AMR Action Fund in Venatorx werd uitgevoerd als onderdeel van een serie C-ronde, waarbij Abingworth Management toetrad als mede-investeerder.

"Deze nieuwe investeringsronde zet ons in een sterke positie om goedkeuring van cefepime-taniborbactam te vragen, terwijl we ook andere producten in onze pijplijn ontwikkelen", aldus de directeur en CEO van Venatorx Pharmaceuticals, Chris Burns.

Martin Heidecker, de Chief Investment Officer van het AMR Action Fund, voegt hieraan toe: "Onze investeringen in Adaptive Phage en Venatorx zijn gebaseerd op sterke partnerschappen met mede-investeerders die, net als wij, het potentieel hebben om een aanzienlijke waarde te genereren in bedrijven die nieuwe behandelingen voor resistente infecties uitvoeren."

Over het AMR Action Fund

Het AMR Action Fund is 's werelds grootste publiek-private samenwerking die in antimicrobiële behandelingen investeert. Het fonds zal 1 miljard dollar investeren in bedrijven in de klinische fase om nieuwe antibiotica op de markt te brengen. Het concept is ontwikkeld door de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations en de aangesloten biofarmaceutische bedrijven, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, de Europese Investeringsbank en de Wellcome Trust. Tot de investeerders behoren: Almirall; Amgen; Bayer; Boehringer Ingelheim; Boehringer Ingelheim Foundation; Chugai; Daiichi-Sankyo; Eisai; Eli Lilly and Company; de European Investment Bank (met de steun van de Europese Commissie onder Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie voor 2014-2020); GlaxoSmithKline; Johnson & Johnson; LEO Pharma; Lundbeck; Menarini; Merck; Merck KGaA, Darmstadt, Germany; Novartis; Novo Nordisk; Novo Nordisk Foundation; Pfizer; Roche; Shionogi; Takeda; Teva; UCB; en de Wellcome Trust.

