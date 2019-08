Amrita Gangotra, ancienne directrice de la technologie de Vodafone et ancienne directrice des systèmes d'information de Bharti Airtel, rejoint le conseil d'administration de Tanla Solutions en qualité d'administratrice indépendante

Forte de 30 ans d'expérience, Mme Amrita a travaillé avec des entreprises de télécommunications, de biens de grande consommation et informatiques telles qu'Airtel, Vodafone, Nestlé, HCL Comnet et Allen Bradley où elle a occupé différentes fonctions dans la recherche et l'informatique. Mme Amrita exerce une influence reconnue dans le domaine des télécommunications et des services des technologies de l'information.

Pendant sa période chez Vodafone, où elle était directrice de la technologie des entreprises d'exploitation (CTIO), elle a exercé ses activités depuis des sites internationaux en Europe et au Royaume-Uni et elle a travaillé avec des technologies révolutionnaires, telles que le déploiement du réseau 4G et la préparation du lancement du réseau 5G, qui ont transformé le secteur des télécommunications.

Au cours des dix ans qu'elle a passées au sein du groupe Bharti à titre de directrice des technologies de l'information et directrice des systèmes d'information, Mme Amrita a joué un rôle important dans le lancement de plateformes technologiques visant à générer de nouvelles sources de chiffre d'affaires comme le cloud, les échanges de médias numériques, le commerce mobile et la publicité mobile pour ne citer que ceux-là, ainsi que l'automatisation totale du cycle de vie des clients.

Compte tenu de l'expérience réussie et primée de Mme Amrita, de ses connaissances approfondies de la transformation des technologies de l'information dans les secteurs des télécommunications, des biens de grande consommation et des services reposant sur les technologies de l'information (ITES selon l'anglais), de sa visibilité internationale et de son expertise dans des technologies révolutionnaires telles que la 5G pour les entreprises, l'IdO, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) s'appuyant sur l'automatisation des processus commerciaux, elle sera l'éclaireuse idéale pour conduire Tanla Solutions sur la voie de l'expansion mondiale et de la croissance accélérée.

À propos de Tanla Solutions :

Tanla a démarré sa trajectoire au début du nouveau millénaire avec un petit groupe d'experts en messagerie mobile, basé à Hyderabad, en Inde et chargé de créer un service de messagerie de premier plan. Aujourd'hui, Tanla est l'un des leaders mondiaux dans son secteur puisqu'elle est l'un des plus grands fournisseurs de communication cloud, qui traite plus de 120 milliards de communications commerciales par an. Tanla innove dans la façon dont le monde communique, en plaçant sans cesse la barre plus haut grâce à l'amélioration de la rapidité, de la facilité et de la simplicité des solutions de communication cloud, en adoptant des technologies de pointe pour répondre aux besoins exigeants d'une clientèle diversifiée, qui va des entreprises aux opérateurs dans toutes les régions géographiques. Tanla est une société anonyme cotée sur les principales places boursières indiennes (NSE : TANLA) (BSE : 532790).

Contact avec les médias :

