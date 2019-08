Amrita Gangotra, ehemaliger Director Technology von Vodafone & CIO von Bharti Airtel, schließt sich als Independent Director dem Vorstand von Tanla Solutions an

Während ihrer Tätigkeit bei Vodafone als Opco Director Technology (CTIO) arbeitete sie von verschiedenen Standorten in Europa und Großbritannien aus unter Nutzung bahnbrechender Technologien wie dem Ausbau des 4G-Netzes und der Vorbereitung auf die Einführung des 5G-Netzes, die die Telekommunikationsbranche revolutioniert haben.

Während ihrer zehnjährigen Tätigkeit als Director IT & CIO bei der Bharti-Gruppe spielte Frau Gangotra eine wichtige Rolle bei der Einführung von Technologieplattformen mit dem Ziel, neue Einnahmequellen wie Cloud, Digital Media Exchange, M-Commerce, M-ad usw. sowie eine End-to-End-Automatisierung des Kunden-Lifecycle-Management zu schaffen.

Angesichts ihrer erfolgreichen und preisgekrönten Laufbahn, ihrer umfassenden Kenntnisse zur IT-Transformation in den Telekom-, FMCG- und ITES-Sektoren, ihrer internationalen Präsenz und ihrer Expertise in wegweisenden Technologien wie 5G for Enterprise, IoT, Artificial Intelligence(AI) sowie Geschäftsprozessautomatisierung auf Basis von Machine Learning (ML) eignet sie sich perfekt, um Tanla Solutions auf seinem Weg zur globalen Expansion und zu beschleunigtem Wachstum zu begleiten.

Informationen zu Tanla Solutions:

Tanla begann seine Reise zu Beginn des neuen Millenniums mit einer kleinen Gruppe von Experten für mobile Nachrichtenübermittlung in Hyderabad, Indien, um einen erstklassigen Messaging-Service zu schaffen. Heute ist Tanla als größter Cloud Communication-Anbieter ein globaler Marktführer in seinem Bereich, der jährlich 120 Milliarden Geschäftskommunikationen abwickelt. Tanla gestaltet weltweite Kommunikation neu, indem die Maßstäbe durch verbesserte Geschwindigkeit und die Einfachheit von Cloud Communication-Lösungen immer höher angesetzt und hochmoderne Technologien übernommen werden, um den hohen Ansprüchen einer vielfältigen Kundschaft, von Unternehmen zu Carriern in verschiedensten Regionen, gerecht zu werden. Tanla ist eine Aktiengesellschaft, die auf der indischen Börse (NSE: TANLA) (BSE: 532790) gelistet ist.

