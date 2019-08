Amrita Gangotra, ex-diretora de tecnologia da Vodafone e ex-executiva chefe de informações da Bharti Airtel, se une à diretoria da Tanla Solutions como diretora independente

Durante seu período na Vodafone, como diretora de tecnologia Opco (CTIO), ela trabalhou a partir de locais internacionais na Europa e no Reino Unido e trabalhou com tecnologias inovadoras, tais como o lançamento da rede 4G e preparação para o lançamento da rede 5G, a qual transformou o setor de telecomunicações.

Em sua função durante uma década como diretora de TI e executiva chefe de informações no grupo Bharti, a Sra. Amrita desempenhou um papel importante no lançamento de plataformas de tecnologia voltadas para a geração de novos fluxos de receitas, tais como nuvem, trocas por meios digitais, comércio móvel, anúncios móveis e automação completa do gerenciamento do ciclo de vida do consumidor.

Devido à experiência premiada e bem-sucedida da Sra. Amrita, seu conhecimento extenso da transformação da TI nos setores de telecomunicações, FMCG e serviços de informação habilitados pela tecnologia (ITES), exposição internacional e especialização em tecnologias inovadoras tais como 5G para Empresas, Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), processos de automação de negócios baseados em Aprendizado de Máquina (ML), ela será a líder perfeita para guiar a Tanla Solutions em seu caminho na direção da expansão global e crescimento acelerado.

Sobre a Tanla Solutions:

A Tanla iniciou sua jornada no novo milênio com um pequeno grupo de especialistas em mensagens entre aparelhos móveis, com sede em Hyderabad, na Índia, para criar um serviço de mensagens de classe mundial. Hoje, a Tanla é uma líder mundial em sua área como uma das maiores prestadoras de serviços de comunicação em nuvem, gerenciando mais de 120 bilhões de comunicações comerciais por ano. A Tanla está inovando a maneira como o mundo se comunica, elevando continuamente o nível por meio de mais velocidade, facilidade e simplicidade das soluções de comunicação em nuvem, adotando tecnologias de ponta para atender às necessidades mais exigentes de sua clientela diversificada, desde empresas até operadoras, em diferentes regiões geográficas. A Tanla é uma empresa pública limitada, listada nas principais bolsas de valores indianas (NSE: TANLA) (BSE: 532790).

Contato com a mídia:

Imran Mohammad

marketing@tanla.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/954773/Tanla_Solutions_Limited_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/954760/Amrita_Tanla_Board_of_Directors.jpg

FONTE Tanla Solutions Ltd

