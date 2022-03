Amrita-Universität führt tragbares Gerät zur Überwachung von Blutzucker und Blutdruck zu Hause ein

- Die Patienten können mit dem tragbaren, nicht-invasiven Gerät sechs Körperparameter wie Blutzucker, Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffgehalt des Blutes, Atemfrequenz und 6-Kanal-EKG bequem von zu Hause aus messen

- Das mit dem Smartphone verbundene Gerät kann in ländlichen Kliniken als Mikro-Bedienungsgerät dienen

KOCHI, Indien, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Die Amrita Universität hat ein Gerät zur Heimüberwachung von Blutzucker und Blutdruck entwickelt. Amrita Spandanam, so der Name des Geräts, wird online und über Apotheker im ganzen Land verkauft werden.

Amrita University Campus

Das vom Zentrum für drahtlose Netze und Anwendungen der Universität entwickelte und patentierte Gerät ist ein tragbares Sechs-in-Eins-Gerät, das sich hervorragend als Ersatz für einen Monitor am Krankenbett eignet. Es kann zur Messung von sechs Körperparametern verwendet werden, darunter Blutzucker, Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Atemfrequenz und 6-Kanal-EKG.

Dr. Maneesha V Ramesh, der Rektor der Amrita-Universität, der das Forscherteam leitete, sagte: „Amrita Spandanam ist ein revolutionäres Gerät, das mehrere US-Patente erhalten hat und dessen Ergebnisse in führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Es bietet eine schnelle, einfache, erschwingliche und nicht-invasive Möglichkeit zur Überwachung und Erkennung von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlafapnoe und Allergieanfällen bequem von zu Hause aus. Das Produkt wurde an 1000 Patienten im Amrita Hospital in Kochi und in verschiedenen abgelegenen Kliniken in Kerala ausgiebig getestet. Letztes Jahr wurden diese Geräte erfolgreich im Amrita Hospital eingesetzt, um den Verlauf des Schweregrads bei Covid-19-Patienten aus der Ferne zu überwachen."

Amrita Spandanam ist mit dem Smartphone des Patienten verbunden. Die Daten werden an eine sichere Krankenhaus-Cloud gesendet, die es jedem vom Patienten autorisierten Arzt ermöglicht, die Vitalparameter von jedem beliebigen Ort aus abzurufen. Das Produkt integriert auch mehrere Lernmodi, die eine potenzielle Verschlechterung des Gesundheitszustands von Patienten vorhersagen können und den Ärzten eine frühzeitige Entscheidungshilfe für akute hypotensive Episoden, Sepsis, Schlafapnoe und Vorhofflimmern bieten.

Informationen zur Amrita Universität

http://www.amrita.edu

Amrita arbeitet mit akademischen, industriellen und staatlichen Einrichtungen in der ganzen Welt zusammen, um eine auf den Menschen ausgerichtete, translationale und bahnbrechende Forschung durchzuführen. Zu den Partnern von Amrita gehören die Harvard University, die Columbia University, das King's College London, die KTH - Royal Institute of Technology, die VU Amsterdam, die British Geological Society, die University of Oxford, der italienische Nationale Forschungsrat, die Deakin University und die University of Tokyo. Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma), eine weltbekannte humanitäre Führungspersönlichkeit, ist die Gründerin, Kanzlerin und das führende Licht der Amrita Universität.

Kontakt: Dr. Maneesha Ramesh, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756993/Amritapuri_Campus_Admin_Building_Drone.jpg

SOURCE Amrita University