AMROP ABRE NOVOS ESCRITÓRIOS NA TURQUIA

A Amrop, uma empresa global de pesquisa de executivos, nomeia uma nova equipa em Istambul, marcando a sua reentrada no mercado turco

BRUXELAS, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Com sede em Istambul, a nova Amrop Turkiye oferece serviços de consultoria de liderança e pesquisa de executivos em todas as funções do corpo diretivo, administração e gestão de topo. A empresa centra-se numa ampla gama de setores, incluindo, entre outros, os setores industrial, consumo, venda a retalho, ciências da vida, saúde, digital e tecnologia.

A empresa opera na Turquia desde 1998. A partir dos seus escritórios no principal distrito comercial de Istambul, a empresa serve uma base de clientes que inclui empresas turcas e multinacionais, bem como empresas familiares de média dimensão.

Sob a liderança de İrem Göğüş, sócia-gerente, a dinâmica equipa de 13 pessoas também serve o mercado do Azerbaijão. A sócia-gerente İrem Göğüs tem um sólido histórico de trabalho com multinacionais, bem como com empresas locais, que procuram talento de liderança para as ajudar a expandir-se a nível regional e internacional. Tem conhecimentos especializados por trabalhar com as principais marcas globais no setor de bens de consumo, criada a partir da sua experiência anterior em funções de gestão de marcas e marketing para a EMEA na Reckitt Benckiser.

Irem disse: "A visão e os valores da Amrop correspondem exatamente àquilo que nós, enquanto equipa, sonhámos construir na Turquia. A sólida reputação da marca Amrop, a sua estrutura de gestão global e a sua ágil e dinâmica equipa internacional motivaram-nos em relação a esta colaboração. Acredito firmemente que a experiência de 25 anos da nossa equipa e a nossa reputação como parceiro de negócios fiável e centrado na qualidade elevarão ainda mais o valor da marca da Amrop na Turquia. Com a Amrop, começaremos a apoiar os nossos clientes em novas áreas, prestando serviços de sucessão, recrutamento e consultoria de liderança de ponta a ponta ao nível do corpo diretivo e do Conselho de Administração. No ecossistema empresarial atual, onde há uma mudança e transformação constantes na arena global e onde os indivíduos e as empresas podem ter sucesso na medida em que são capazes de se adaptar aos aspetos acima, a equipa da Amrop Turkiye está entusiasmada em ajudar os nossos clientes a prepararem-se para esse futuro."

Annika Farin, Presidente da Amrop Partnership global, afirmou: "A economia turca tem um forte potencial para crescer, ganhando terreno competitivo em vários setores e criando um clima económico vibrante, com a confiança dos investidores internacionais. Atualmente a décima oitava maior economia do mundo, esta visa melhorar a sua classificação ano após ano. Vemos muitas oportunidades e, por isso, é o momento certo para a Amrop voltar a entrar no mercado. Agora que estamos no terreno novamente, empresas em crescimento e que pretendem tornar-se globais na Turquia e no Azerbaijão podem aproveitar as fortes capacidades da Amrop em aquisição e avaliação de talentos sénior. Tendo conhecido a Irem e a sua equipa, vimos a sua ambição e motivação empreendedoras, e o seu compromisso com os nossos valores partilhados – o que tornou a nossa decisão muito fácil. Temos o prazer de vos dar as boas-vindas à nossa parceria global."

A Amrop é uma empresa global de consultoria em liderança, que oferece serviços de consultoria em pesquisa de executivos, corpo de diretores e liderança. Aconselhamos as organizações mais dinâmicas e ágeis do mundo a identificar e posicionar "Leaders For What's Next" (líderes para as etapas seguintes), pessoas adeptas de trabalhar além-fronteiras, em mercados em todo o mundo. Fundada em 1977, a Amrop opera na Ásia, na EMEA e nas Américas.

