AMS e Revature lançam parceria estratégica para abordar o déficit de habilidades tecnológicas e aumentar a diversidade na força de trabalho por meio de iniciativas de aperfeiçoamento de classe mundial

LONDRES, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A AMS (anteriormente conhecido como Alexander Mann Solutions), fornecedora global de serviços de terceirização e consultoria de talentos, anuncia uma parceria estratégica com a Revature, uma empresa líder em desenvolvimento de talentos em tecnologia. A nova aliança permite que os clientes abordem a escassez de habilidades tecnológicas, expandindo as habilidades de talentos novos e existentes, permitindo que as empresas possam competir melhor no mercado de trabalho futuro.

Em uma época em que a mudança acelerada se tornou a norma, a criação de uma força de trabalho resiliente requer um foco maior no aumento de habilidades em vez da quantidade de funcionários, e a solução conjunta da AMS e a Revature capacita as empresas para essa transição. As habilidades técnicas são uma necessidade absoluta que impulsiona todos os negócios, porém, os conjuntos de habilidades digitais estão mudando tão rápido que está cada vez mais difícil para as empresas decidirem se devem manter os funcionários que já têm ou obter novos talentos no mercado. O relatório de tendências de pessoal da SIA 2021 confirma essa necessidade, citando a escassez de contratações com experiência em comparação com a demanda e a "crescente pressão da sociedade sobre as empresas para atender à empregabilidade de longo prazo dos trabalhadores" como fatores-chave. Contar com a contratação de talentos de tecnologia experientes já não é mais o suficiente. As opções de capacitação devem ser integradas no cenário geral de contratação na área de tecnologia.

Juntos, a AMS e a Revature abordam a necessidade crítica de aperfeiçoar os talentos existentes nas empresas a fim de preencher lacunas de habilidades cruciais e manter talentos por meio de oportunidades internas de aperfeiçoamento. Esta parceria vai mais além por meio de uma abordagem única que também identifica o talento em início de carreira e aumenta as capacidades de tecnologia no trabalho, como parte fundamental de uma estratégia completa de aquisição de talentos, cujo foco é criar a próxima geração de especialistas em tecnologia voltada totalmente às necessidades específicas de cada organização. Juntas, essas duas táticas oferecem uma alternativa estratégica para a competição por e "aquisição de" talentos digitais experientes e caros, ao mesmo tempo em que criam oportunidades que levam a uma força de trabalho mais diversificada e inclusiva.

David Bt, CEO da AMS, comentou sobre a parceria:

"As habilidades digitais são as que estão mudando mais rápido no ambiente de trabalho atualmente, e a capacidade de acompanhar esse ritmo exerce um enorme impacto no desempenho dos negócios. A AMS é reconhecida como pioneira no campo de aquisição de talentos e nos orgulhamos de trabalhar juntos com nossos clientes para impulsionar suas estratégias de pessoal, especialmente em meio a mudanças constantes. Mas também reconhecemos que as forças de trabalho futuras precisarão reformular e aperfeiçoar continuamente seu talento, e nosso trabalho com a Revature acelerará nossa capacidade de oferecer uma abordagem holística à medida que abordamos o déficit de habilidades tecnológicas. Estamos muito animados com a parceria com uma organização que acredita e apoia o nosso objetivo de ajudar clientes a alcançar a verdadeira destreza da sua força de trabalho."

Ashwin Barath, CEO e fundador da Revature, disse:

"A Revature está entusiasmada com a parceria com a AMS em nossos esforços para oferecer os melhores talentos de engenharia de software de nível básico e recursos de transformação da força de trabalho para os líderes mundiais do setor e suas organizações de tecnologia. Nossa capacidade de crescer e nutrir a força de trabalho futura de nossos clientes é inigualável. O maior desafio enfrentado por empresas que estão se transformando digitalmente é atrair talentos excepcionais e aperfeiçoar suas forças de trabalho existentes de forma consistente com seus objetivos estratégicos. A AMS e a Revature respondem a este desafio com uma parceria verdadeiramente única que aproveita os pontos fortes de cada empresa e seu alcance mundial. Nosso objetivo é ser o parceiro estratégico, preferencial para todas as empresas que acreditam no capital humano e na sua capacidade de impulsionar as organizações de tecnologia em sua busca por superioridade competitiva."

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1450773/AMS_Logo.jpg

