ANA 的 AIMM 與 Nielsen 和 Media Framework 合作，推出期待已久的少數族裔擁有媒體名單，以加深對投資和影響力的了解

紐約2021年10月3日 /PRNewswire/ -- ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)、Nielsen (NYSE: NLSN) 與 Media Framework 宣佈合作項目,旨在增加對多元文化和共融人士(非裔美國人、亞洲、西班牙裔、LGBTQ 和殘疾人士)擁有的媒體的投資,協助品牌和機構測量他們對多元文化和共融媒體及其所代表社區的投資和影響力。 在 10 月 8 日的 ANA Masters of Marketing 會議上,AIMM 將發佈由 Media Framework 透過其媒體供應商數據庫 MAVEN 所建立業內最全面和經驗證的多元化媒體名單。 透過此名單,AIMM 和 Nielsen 還將向業界發佈一份新的「多元化媒體規劃和投資指南」,當中包括在電視、廣播和數碼平台的多元化媒體概況和匯總指標,並列出相關的受眾描述、估計觸及率、整體曝光次數等。

合作夥伴關係符合 ANA AIMM 對行業的 #SeeALL 願景,並致力提高由多元組織擁有的媒體在全國、本地、有線電視、廣播和數碼實體中的曝光率。 這些資源也可協助營銷從業員和機構發現並與多元媒體公司建立合作夥伴關係。

ANA AIMM 聯合創始人 Lisette Arsuaga 表示:「我們將共同為行業的所有參與者營造一個更公平的競爭環境、為廣告商提供有價值的數據,並將品牌與眾多已承諾進行財務投資的多元化媒體互相聯繫。多元文化和多元化受眾是業務增長的關鍵,因此現在正是行業投資於吸引他們的好時機。 若不投資於由多元組織擁有及對象正確的媒體,工作成效將無法提升至新高。」

AIMM 在這方面的工作支援 AIMM 的七項承諾,旨在解決營銷和廣告行業系統性不平等,特別是:

協助品牌和代理計劃及測量與機會相稱的公平投資

透過覆蓋文化相關性的新關鍵措施來超越傳統的效率並達到測量標準,捕捉證實可提高參與度和影響力的連接品質

Media Framework 行政總裁兼創始人 Kathleen Coffey 表示:「我們接受 AIMM 的七項承諾,並很榮幸能與 AIMM 合作,增加投資於業內由少數族裔、LGBTQ+ 和殘疾人士擁有的媒體公司,致力加強他們的能力,從而投資於改善和擴展相關產品,特別是文化相關的內容。識別、記錄和追蹤多元化媒體擁有權是我們在 Media Framework 負責工作中最具挑戰性的部分,但同時是最有價值的部分。」

ANA AIMM 將評估目前在多元組織擁有的媒體的廣告開支,並制定建立行業投資基準,由公司的廣告監察服務部 Nielsen AdIntel 提供情報。 這將使合作夥伴能夠隨著時間在各個市場和電視、廣播、印刷和數碼平台上追蹤多元化媒體的廣告開支增長。

多元文化及共融組織擁有的媒體佔所有媒體實體近 7%,是廣告開支的關鍵組成部分,並將隨著進一步對這些實體的投資而繼續取得增長及服務相關社群。 根據 MAVEN 至今對獲歸類為多元文化及共融組織擁有實體的數據:目前 40% 由西班牙裔擁有、40% 為黑人或傳統黑人學院和大學 (HBCU) 擁有、10% 由亞裔擁有、7% 由美國原住民擁有、2% 由 LBGTQ 擁有,以及 1% 由殘疾人士擁有。 AIMM 和 MAVEN 的部分工作將涉及採購和審查更多由多元化組織擁有的媒體實體,以加深對這些多元化媒體實體的全面理解。

Nielsen 行政總裁 David Kenny 表示:「作為我們致力為所有人創造更美好媒體未來的承諾一部分,我們希望提高多元化媒體的曝光率,而這些媒體在觸及和代表日益多元化的美國人口方面發揮關鍵作用。透過與 ANA AIMM 合作,我們也讓廣告商得以更有效地測量其投資。」

ANA 行政總裁 Bob Liodice 表示:「ANA 一直代表廣告商和品牌工作,以確保他們的投資在所有媒體中都可以測量。我們很榮幸能為這項工作提供情報,從而提高多元化媒體對廣告商帶來價值的曝光率及高度相關性。 我們不但致力協助營銷從業員,還加倍增強 ANA 對解決行業系統性不平等的承諾。」

AIMM 旗下的 Cultural Insights Impact Measure (CIIM™) 與合作夥伴公司 CIIMatters 在他們開始增加對多元化媒體實體的投資時,將為廣告商提供進一步的支援。

AIMM 聯合創始人 Carlos Santiago 表示:「由多元化組織擁有的媒體可為網絡觀眾帶來文化相關性,且能為投資帶來最高的投資回報率。透過讓廣告商了解少數族裔擁有的媒體節目帶來的文化價值,CIMM 可協助廣告商透過相關節目與目標細分市場建立聯繫,了解在哪裡投資以及如何鎖定主要受眾。」

ANA AIMM 持續引領行業邁向更共融和與文化更相關的做法。 如欲參與 ANA AIMM 或了解更多有關多元組織擁有的媒體合作項目資訊和/或索取名單,請瀏覽 https://www.anaaimm.net/。

如要獲考慮納入多元文化和共融組織擁有的媒體名單,請聯絡 [email protected]。 列出由多元文化和共融少數族裔擁有媒體的特別名單,將透過訂購計劃向 ANA 和 AIMM 成員獨家提供。 如要存取適用於代理和營銷從業員的更廣泛工具,可直接聯絡 Media Framework 。

關於共融與多元文化營銷聯盟 (AIMM)

ANA 的共融與多元文化營銷聯盟 (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing, AIMM) 於 2016 年成立,透過解決多元文化和共融營銷的機會,為企業提供可行的增長解決方案 AIMM 由資深廣告商、媒體/出版商、研究和數據公司、廣告公司和貿易組織組成,旨在強調一般、西班牙裔、非裔美國人、亞裔美國人和同志及酷兒族群市場中錯過的增長潛力。 這個行業領導者組成的非凡工作小組現正改變多元文化和共融營銷的方式,並透過整個行業的重新啟動(在這方面的最大型)來深入了解。 除了單是識別增長潛力之外,AIMM 也向其成員(及行業)展示如何以最有效的方式發揮這種潛力,以實現積極的純利影響。 AIMM 是這個範疇的領先權威。

關於全國廣告商協會

全國廣告商協會 (Association of National Advertisers, ANA) 的使命是為營銷專業人員、品牌和企業,以及整個行業推動增長。 增長是生態系統中所有參與者的基礎。 ANA 旨在利用 ANA 董事會的 12 點 ANA 增長議程來協調這些利益,而該議程已獲得 ANA 董事會和全球營銷總監發展理事會 (CMO Growth Council) 的認可和擁護。 ANA 的成員包括 1,400 多家國內和國際公司,其中包括 900 多家客戶端營銷人員和非牟利籌款組織,以及 500 個營銷解決方案供應商(數據科學和技術公司、廣告公司、出版商、媒體公司、供應商和經銷商)。 整體而言,ANA 成員公司共代表 20,000 個品牌,僱用 50,000 名行業專業人員,並每年在營銷和廣告上投資超過 4,000 億美元。

關於 Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) 是一家全球領先的數據和分析公司,為媒體行業提供全面而客觀的理解。 透過涉及受眾測量、受眾成果和內容的產品,Nielsen 為客戶和合作夥伴提供解決複雜問題的簡單解決方案,並優化其投資和增長策略的價值。 它是唯一一家可以提供重複數據刪除跨媒體受眾測量的公司。 Nielsen 的宗旨是 Audience is Everything™,因此受眾對客戶也非常重要,而 Nielsen 致力確保重視每一個人的聲音。

作為標準普爾 500 公司,Nielsen 在接近 60 個國家/地區提供測量和分析服務。 如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.nielsen.com 或 www.nielsen.com/investors 並透過 twitter.com/Nielsen、linkedin.com/company/nielsen、facebook.com/Nielsen 和 instagram.com/lifeatnielsen 與我們聯絡。

關於 Media Framework

Media Framework 為消費者媒體和多元化促進廣告商業情報。Media Framework 的 MAVEN Diversity 推動媒體供應商為經認證和分類媒體公司中 17 個不同類別的廣告代理和營銷人員提供多元化的所有權和報告。

Media Framework 的 MAVEN Diversity 為機構和品牌提供最全面的商業情報平台,旨在發掘和建立與多元化媒體公司達成的合作夥伴關係。 MAVEN Diversity 平台建基於十多年的多元研究和專業知識,為機構和廣告商提供所需工具,可有效增加多元化開支,以助實現多元化目標。MAVEN 與四大控股公司合作開發,而 MAVEN Diversity 於 2012 年推出。 創始人兼行政總裁 Kathleen Coffey 在 1999 年與當地市場分析服務 Snapshots 創立 Media Framework,並隨著媒體局勢發展業務。 她在購買、銷售、設計、管理和利用媒體和市場研究方面擁有 30 多年的經驗。

關於 Cultural Insights Impact Measure (CIIM)

CIIM™ (Cultural Insights Impact Measure™) 是行業領先的測量標準,驗證廣告和展示文化相關性的增量價值,可解釋 40% 的廣告活動銷售成功和觀眾偏好。 透過與 AIMM 成員公司合作,CIIM™ 為品牌和內容創作者提供指導,以測量他們的文化之旅進度。 至今已有 350 個節目超過 600,000 次評估及 400 多個品牌的 1,200 個廣告通過測試。

