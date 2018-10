Anaeropharma Science firma un acuerdo de investigación con Chugai

Se trata de un acuerdo de investigación colaborativa con Chugai para crear fármacos oncológicos novedosos usando bifidobacterium

TOKIO, 22 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Anaeropharma Science Inc. con sede central en Tokio (en adelante "Anaeropharma"), anunció el 22 de octubre que Anaeropharma Science y Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, con sede central en Tokio (en adelante "Chugai"), han firmado un acuerdo de colaboración para investigación relacionado con la creación de fármacos oncológicos novedosos aprovechando las funciones características de Bifidobacterium longum a través de la plataforma tecnológica de Anaeropharma "in situ Delivery and Production System" (en adelante "i-DPS"). Aquí presentamos un resumen del contrato:

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201810189321-O1-t1w1N88a )

1. Un acuerdo de investigación colaboración relacionado con la creación de fármacos novedosos para oncología usando la tecnología i-DPS.

Anaeropharma y Chugai, dentro del acuerdo, llevarán a cabo investigaciones conjuntas relacionadas con sustancias oncológicas usando la tecnología i-DPS de Anaeropharma y la tecnología de Chugai. El alcance del acuerdo se limita a las sustancias específicas preestablecidas por cada compañía y la tecnología i-DPS se aplicará solo a dichas sustancias.

2. Acerca de i-DPS y sus programas de desarrollo

Bifidobacterium es una bacteria anaeróbica obligatoria que existe como enteroflora en el cuerpo humano, conocida por ser una bacteria que no es patógena. Los cánceres sólidos tienen construcciones vasculares inmaduras y sus tumores intersticiales están en estado de hipoxia. La compañía aspira a sacar provecho de la tecnología recombinante de Bifidobacterium para crear una nueva clase de fármacos anticancerígenos. La tecnología ofrece un amplio potencial de ser más efectiva con tumores sólidos y genera fármacos oncológicos que tienen menos riesgos de efectos secundarios que con fármacos anticancerígenos convencionales.

APS001F, el producto líder que se ha desarrollado usando la tecnología i-DPS, es un bifidobacterium recombinado que expresa citosina deaminasa y que se convierte en el profármaco, 5-FC para crear fármacos anticancerígenos. 5-FU es un ensayo clínico de fase 1 en EE.UU.

3. Acerca de Anaeropharma Science, Inc.

Anaeropharma Science, una compañía privada biofarmacéutica con sede central en Chiyoda-ku, Tokio, Japón, se estableció para ser la pionera en el desarrollo de tratamientos novedosos que se enfocan en el entorno hipóxico de los cánceres sólidos, basándose en la plataforma de tecnología propietaria, i-DPS, usando bifidobacterium recombinantes. El laboratorio de la compañía se ubica en el campus de Shinshu University en Matsumoto, prefectura de Nagano. Su director general es Tetsuya Mishima.

Página web oficial http://www.anaeropharma.co.jp/

Related Links

http://www.anaeropharma.co.jp