Anaeropharma Science signe un accord de recherche collaborative avec Chugai pour créer de nouveaux médicaments oncologiques utilisant le Bifidobacterium

TOKYO, 22 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Anaeropharma Science Inc., qui a son siège à Tokyo (ci-après « Anaeropharma »), a annoncé le 22 octobre qu'Anaeropharma Science et Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., qui a également son siège à Tokyo (ci-après « Chugai »), ont conclu un accord de recherche collaborative portant sur la création de nouveaux médicaments oncologiques utilisant des caractéristiques de Bifidobacterium longum en faisant appel à la technologie de plateforme exclusive d'Anaeropharma, « Système de délivrance et de production in- situ » (ci-après « i-DPS »). Une vue d'ensemble du contrat est fournie ci-dessous.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201810189321-O1-t1w1N88a)

1. Un accord de recherche collaborative concernant la création de nouveaux médicaments oncologiques faisant appel à la technologie i-DPS

Selon les termes de l'accord, Anaeropharma et Chugai mèneront des recherches conjointes sur des substances oncologiques spécifiques en utilisant la technologie i-DPS d'Anaeropharma et la technologie de Chugai. La portée de l'accord est limitée aux substances spécifiques prédéterminées par les deux sociétés, et la technologie i-DPS sera uniquement appliquée à ces substances.

2. À propos d'i-DPS et de ses programmes de développement

Le Bifidobacterium est un anaérobie obligatoire existant sous forme d'entéroflore dans le corps humain et connu sous le nom de bactérie non pathogène. Les cancers solides ont des constructions vasculaires immatures et leurs tumeurs interstitielles sont en état d'hypoxie. La société entend tirer parti de la technologie recombinante du Bifidobacterium pour créer une nouvelle catégorie de médicaments contre le cancer. Cette technologie présente d'importantes possibilités en termes d'efficacité contre les tumeurs solides et crée des médicaments oncologiques présentant moins de risques d'effets indésirables que les médicaments anticancéreux classiques.

Le principal produit développé en utilisant la technologie i-DPS, l'APS001F, un Bifidobacterium recombinant exprimant la cytosine désaminase qui convertit le 5-FC, un promédicament, en 5-FU, un médicament contre le cancer, est en phase 1 d'essais cliniques aux États-Unis.

3. À propos d'Anaeropharma Science, Inc.

Anaeropharma Science, une société biopharmaceutique privée basée à Chiyoda-ku, Tokyo, au Japon, a été créée pour être à l'avant-garde du développement de nouveaux traitements ciblant le milieu hypoxique dans les cancers solides, grâce à i-DPS, sa plateforme technologique brevetée, utilisant le Bifidobacterium recombinant. Le laboratoire de l'entreprise est situé sur le campus de l'Université Shinshu à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano. Son PDG est Tetsuya Mishima.

Site Web officiel : http://www.anaeropharma.co.jp/

Related Links

http://www.anaeropharma.co.jp