Anaeropharma Science y Astellas crearán nuevos fármacos antitumorales utilizando bifidobacterias

Anaeropharma Science firma un acuerdo de colaboración investigadora con Astellas sobre la creación de nuevos fármacos antitumorales utilizando bifidobacterias

TOKIO, 25 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Anaeropharma Science Inc. con sede en Tokio (en adelante, "Anaeropharma") ha anunciado el 25 de septiembre que Anaeropharma y Astellas Pharma Inc., con sede en Tokio (en adelante, "Astellas") han concluido un acuerdo de colaboración investigadora relativo a la creación de nuevos fármacos antitumorales que utilizan rasgos característicos de la Bifidobacterium longum a través de la tecnología de la plataforma patentada de Anaeropharma, el Sistema de Administración y Producción in situ (in situ Delivery and Production System - "i-DPS"). A continuación se muestra un resumen del contrato.

(Logotipo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201809198120-O1-E6qt0Z44 )

1. Acuerdo de colaboración en investigación relativo a la creación de nuevos fármacos antitumorales utilizando tecnología i-DPS

Según las condiciones del acuerdo, las dos compañías realizarán investigaciones conjuntas sobre sustancias específicas para crear candidatos a fármacos contra el cáncer que utilicen las bifidobacterias como transportador de administración del fármaco. Astellas adquirirá el derecho de primera negociación sobre las licencias exclusivas necesarias para la comercialización basadas en los resultados de estas investigaciones conjuntas. El acuerdo no limitará ninguna actividad de investigación y desarrollo de la tecnología i-DPS realizada por Anaeropharma aplicada a cualquier molécula distinta de las sustancias específicas antes mencionadas.

2. Acerca de i-DPS y sus programas de desarrollo

Las bifidobacterias son bacterias anaerobias estrictas, que forman parte de la flora intestinal del cuerpo humano y son bacterias no patógenas. Los cánceres sólidos tienen construcciones vasculares inmaduras y la parte intersticial de los tumores está en un estado de hipoxia. La compañía pretende aprovechar la tecnología de bifidobacterias recombinantes llamada i-DPS para crear una nueva clase de fármacos contra el cáncer. La tecnología tiene un gran potencial para ser más eficaz en los tumores sólidos y generar fármacos antitumorales con menor riesgo de acontecimientos adversos que los fármacos oncológicos convencionales.

El principal producto en desarrollo que incorpora la tecnología i-DPS es APS001F, una bifidobacteria recombinante que expresa citosina desaminasa, lo que convierte un profármaco, 5-FC, en un fármaco oncológico, 5-FU. APS001F se está ya estudiando en un ensayo clínico de fase 1 en EE.UU.

3. Acerca de Anaeropharma Science, Inc.

Compañía biofarmacéutica privada con sede en Chiyoda-ku, Tokio, Japón. Anaeropharma Science se fundó para ser pionera en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos que se dirigen al ambiente hipóxico de los cánceres sólidos, gracias a su tecnología de plataforma patentada, i-DPS, que utiliza bifidobacterias recombinantes. El laboratorio de la compañía se encuentra en el campo de la Universidad Shinshu en Matsumoto, Prefectura de Nagano. Su consejero delegado es Tetsuya Mishima.

Página web oficial: http://www.anaeropharma.co.jp/

Related Links

http://www.anaeropharma.co.jp