Análise de agência independente: Trina Solar em segundo lugar em remessas globais de módulos em 2021

A classificação mais recente é baseada no banco de dados de oferta e demanda da PV InfoLink. Em termos de tamanho de módulos, a PV InfoLink estima que as remessas de módulos grandes pelos dez principais fabricantes (excluindo a First Solar) representam cerca de 60 GW ou mais, o que corresponde a cerca de 40% das remessas totais dos dez principais fornecedores em 2021. Dentre elas, as remessas do segundo semestre foram o dobro do volume do primeiro semestre. Os módulos grandes se tornaram de longe os mais populares.

De acordo com a PV-Tech, o setor global de energia fotovoltaica cresceu a passos largos no ano passado, com capacidade total e remessas superiores a 190 GW. Os números foram consistentes com uma previsão para 2021 que a PV-Tech fez no final de 2020. Na previsão da classificação, a categoria de remessas baseou-se principalmente no rastreamento contínuo da capacidade de produção e remessas anuais de cada fabricante de módulos. Classificação das remessas dos fornecedores de módulos em 2021:

De acordo com dados disponíveis ao público, a capacidade total de módulos planejada pela Trina Solar no ano passado atingiu 50 GW, dos quais os módulos à base de wafer de silício de 210 mm corresponderam a mais de 70%. A Trina Solar enviou mais de 16 GW de módulos de 210 mm, ficando em primeiro lugar entre todos os fabricantes de módulos grandes. As remessas acumuladas de módulos de 210 mm em todo o mundo ultrapassaram 25 GW.

Módulos de potência ultra-alta foram implementados em projetos solares em todo o mundo, incluindo muitos projetos em escalas de GW e 100 MW. Ao mesmo tempo, há uma crescente demanda no mercado global de energia fotovoltaica por módulos de 210 mm, e espera-se que isso impulsione ainda mais aumentos na capacidade e remessas de módulos de potência ultra-alta.

Os módulos grandes começaram a se destacar em 2021, com os módulos de 210 mm assumindo a liderança. De acordo com o último relatório da TrendForce, provedora de inteligência de mercado, a capacidade dos módulos de grande porte deverá atingir 349,9 GW este ano, assumindo uma participação de mercado combinada de 74,6%. Considerando apenas os módulos de 210 mm, a capacidade deve chegar a 206,8 GW, representando 44,1%.

