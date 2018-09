Analisi Friendsurance: la bancassicurazione digitale prende piede

BERLINO, September 5, 2018 /PRNewswire/ --

Gli esperti di Friendsurance prevedono lo sviluppo di mercati miliardari in tutta Europa.

Nella sola Italia, il volume di mercato nei prossimi dieci anni toccherà quota 15 miliardi di euro.

L'integrazione nelle offerte online offre a banche e assicuratori l'opportunità di entrate da commissioni aggiuntive.

Secondo un'analisi sul potenziale condotta dalla piattaforma assicurativa Friendsurance, la bancassicurazione digitale in Italia in cinque anni ha già acquisito un volume di mercato pari a 5 miliardi di euro. Entro il 2028, la compagnia si aspetta un gettito derivante dalla quota annua ascrivibile alle assicurazioni pari a circa 15 miliardi di euro attraverso il canale di distribuzione online delle banche. Le entrate da commissioni che ne derivano rendono interessante l'integrazione delle soluzioni di bancassicurazione digitale in Italia, non solo per le banche.

La Francia guida la classifica nel campo della bancassicurazione digitale.

L'indagine, condotta nei principali mercati, rivela che la Francia guida il mercato della bancassicurazione digitale in Europa: la quota assicurativa ammonterà a quasi 9 miliardi di euro entro il 2023 per poi superare i 24 miliardi di euro entro il 2028. Anche in Germania, Spagna e Portogallo le polizze assicurative gestite tramite online banking raggiungeranno un volume miliardario. Entro il 2028, il gettito derivante dalle quote annue ammonterà ad almeno 82 miliardi di euro, solo nelle cinque aree oggetto di indagine. Considerata la crescita del numero di polizze gestite attraverso questo canale, gli esperti prevedono che entro il 2028 i proventi annuali da commissioni avranno cifre a nove zeri.

Il potenziale è ancora sottovalutato L'analisi parla chiaro: nell'imminente futuro, la bancassicurazione digitale sarà in grado di generare volumi enormi a fronte di una penetrazione limitata. "Sono in molti, tra chi detiene il potere decisionale negli istituti bancari e tra coloro preposti alla digitalizzazione, a ignorare questo potenziale. Integrando soluzioni assicurative digitali nei propri servizi di online banking, si crea un reale valore aggiunto per i clienti inclini alle attività online" spiega Tim Kunde, co-fondatore e amministratore di Friendsurance.

Friendsurance offre ai propri partner una piattaforma per soluzioni di bancassicurazione digitale, attraverso la quale i clienti non solo possono gestire le loro polizze assicurative, ma anche ottimizzarle rapidamente e senza difficoltà. Le banche e le assicurazioni in questo modo evitano gli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo di una piattaforma simile, potendo però contare su soluzioni comprovate.

L'analisi completa e i particolari sono disponibili sul sito http://www.friendsurance.com nella sezione "News" (in lingua inglese).

