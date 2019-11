AnaPath Services a acquis d'Envigo CRS S.A.U. à Barcelone pour fournir des services complets d'évaluation de sécurité non clinique aux secteurs chimique et pharmaceutique

GENÈVE, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- AnaPath Services GmbH, ORC suisse spécialisée en histopathologie, a acquis l'ancienne société Envigo CRS S.A.U., ORC spécialisée dans l'évaluation de sécurité non clinique, le 5 novembre 2019.

Suite à cette transaction, Envigo CRS a été rebaptisée AnaPath Research S.A.U. En outre, Jorge Zapatero Lorenzo a été désigné directeur général d'AnaPath Research. M. Zapatero a travaillé pour la société de 1986 à 2014, et a occupé des postes à responsabilités croissantes, dont celui de directeur général.

Cette fusion représente une intégration en aval, dans la mesure où les deux sociétés avaient précédemment travaillé ensemble au sein de RCC/Harlan Laboratories Espagne et Suisse.

À l'issue de la séparation due au rachat de Harlan en 2013, AnaPath s'est développée pour devenir une ORC experte et reconnue à l'échelle mondiale dans le domaine de l'histopathologie et de la toxicologie. Leur histoire commune, leur relation personnelle et leurs valeurs partagées permettront de rendre possible un démarrage et une intégration rapides en tant qu'ORC unique ; à l'issue de l'exécution des mises à jour techniques, les études BPL in vivo débuteront en janvier 2020.

Cette fusion permet d'améliorer les capacités d'AnaPath, et garantit une exécution rapide et irréprochable de packs complets d'évaluation de sécurité sous un même toit. Cette affirmation se fonde sur les connaissances approfondies des compétences de chacune des deux sociétés, ainsi que sur des périodes de formation, une organisation et une exécution de packs d'étude précédemment menées de manière conjointe. AnaPath Services est célèbre pour son approche scientifique de haut niveau, qui offre aux clients des stratégies et des solutions visant à surmonter les obstacles de développement. Cette fusion permet à AnaPath de transformer ses connaissances en toxicologie en direction d'une progression immédiate vers des étapes majeures en matière de recherche et développement.

SOURCE AnaPath Services GmbH