Anatomage annonce la publication prochaine de son livre numérique qui permettra aux étudiants d'examiner et de manipuler en ligne de véritables cadavres humains

Anatomage se compose de 25 chapitres qui présentent les concepts importants d'anatomie et de physiologie de 12 systèmes et fonctions essentiels de l'organisme. Pour chaque concept, les utilisateurs sont guidés à travers toutes les parties du corps, des macro aux microstructures, à l'aide de textes éducatifs et d'images dynamiques. Les images du livre électronique reprenant majoritairement les cadavres humains de la table Anatomage, le contenu de celui-ci représente l'anatomie humaine de manière exacte et aide les étudiants à appréhender et à mémoriser plus facilement la terminologie.

Le livre numérique Anatomage est optimisé pour l'apprentissage en ligne et donc accessible n'importe où. Contrairement aux autres outils en ligne, le livre propose une expérience utilisateur particulièrement stimulante et est facile à consulter. Le contenu est hautement visuel et basé sur les données humaines photoréalistes renommées d'Anatomage.

Sous forme de manuel Web dynamique, ce livre numérique présente une interface esthétique interactive où les étudiants peuvent explorer divers sujets d'anatomie et de physiologie à l'aide de commandes interactives. En tapant sur un écran ou à l'aide d'une souris, les utilisateurs peuvent naviguer à travers diverses parties de l'anatomie. Les structures adjacentes et minuscules sont également mises en évidence par des couleurs, ce qui permet de les différencier. En outre, les modèles cadavériques peuvent être retournés et manipulés pour obtenir une meilleure vue. La haute interactivité d'Anatomage transforme la terminologie clinique et anatomique en illustrations qui facilitent l'apprentissage et la mémorisation.

Ce livre électronique constitue un outil d'enseignement efficace pour les étudiants en anatomie et en physiologie. Pour aider à l'évaluation de ces derniers, des questions sont fournies pour diverses rubriques clés du manuel. Le livre Anatomage étant accessible par Internet, il peut donc être utilisé en présentiel ou en autoformation. Combinant une plateforme multimédia et une représentation anatomique et physiologique précise, il incarne une nouvelle norme pour les manuels numériques d'enseignement médical.

En adoptant le livre électronique Anatomage, vos étudiants pourront :

Consulter des images et des données d'anatomie humaine exactes et réelles provenant de véritables cadavres.

Interagir avec un contenu anatomique et physiologique humain réel dans une interface utilisateur intuitive.

Visualiser 12 systèmes anatomiques et physiologiques humains, notamment musculaire, respiratoire, nerveux, digestif, tégumentaire, urinaire, lymphatique et immunitaire, reproductif, cardiaque et endocrinien.

Améliorer leurs capacités de mémorisation grâce à du matériel didactique stimulant visuellement.

Étudier et réviser à tout moment du contenu anatomique et physiologique.

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre ici ou contacter [email protected].

À propos d'Anatomage

Un des leaders du marché de la virtualisation médicale, Anatomage offre un écosystème de matériel et de logiciels permettant aux utilisateurs de représenter en 3D l'anatomie à un niveau de précision élevé. Société reconnue dans les secteurs de l'éducation et de la santé, Anatomage transforme l'enseignement de l'anatomie, le diagnostic médical et la planification de traitement traditionnels grâce à ses produits innovants.

Contact :

Jack Choi

PDG

Anatomage Inc.

Téléphone : 1-408-885-1474

Courriel : [email protected]

www.anatomage.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ihVy1KxcJ0o

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpg

Related Links

http://www.anatomage.com



SOURCE Anatomage