Anatomage annuncia l'imminente lancio del suo eBook per studenti per apprendere interagendo online con cadaveri umani reali

Anatomage eBook presenta in 25 capitoli i principali argomenti di anatomia e fisiologia relativi a 12 importanti sistemi, apparati e funzioni. Per ogni argomento, l'utente è guidato visivamente attraverso tutte le relative parti del corpo - dalle macro alle microstrutture - con testi istruttivi e immagini dinamiche. Considerando che la maggioranza delle immagini dell'Anatomage eBook è estrapolata dai cadaveri umani reali dell'Anatomage Table, i contenuti digitali mostrano anatomia umana reale e accurata che aiuta gli studenti a decifrare e memorizzare i termini anatomici più facilmente.

L'Anatomage eBook è ottimizzato per l'apprendimento online e gli studenti possono così accedere ai contenuti ovunque. A differenza di altri strumenti online, l'Anatomage eBook è facile da navigare e offre all'utente un'esperienza unica e altamente coinvolgente. I contenuti sono di grande impatto visivo e basati sui celebri dati umani fotorealistici di Anatomage.

Strutturato come libro di testo dinamico basato sulla tecnologia web, Anatomage eBook presenta un'interfaccia interattiva ed esteticamente piacevole dove gli studenti possono esplorare una varietà di argomenti di anatomia e fisiologia utilizzando controlli interattivi. Toccando lo schermo o scorrendo con il mouse, l'utente è in grado di navigare attraverso diverse parti anatomiche. Piccole strutture adiacenti sono messe in evidenza con colori per essere facilmente distinte. Inoltre, si può interagire e ruotare i modelli dei cadaveri per una migliore visualizzazione. Data la sua elevata interattività, Anatomage eBook trasforma in modo efficiente la terminologia clinica e anatomica in chiare illustrazioni educative che migliorano la memorizzazione da parte degli studenti.

Anatomage eBook è un'efficace strumento di apprendimento per l'Anatomia e la Fisiologia rivolto a studenti delle differenti discipline mediche e sanitarie. Per aiutare a valutare l'apprendimento dello studente, nel libro sono incluse domande su diversi argomenti cardine.

Considerando come Anatomage eBook sia accessibile ovunque ci sia una connessione a internet, lo stesso può essere usato come strumento di apprendimento online sia in classe che in sessioni di auto-apprendimento.

Offrendo una piattaforma multimediale interattiva combinata ad accurate rappresentazioni di anatomia e fisiologia, Anatomage eBook rappresenta un nuovo standard per i libri digitali nel campo dell'educazione medica.

Adottando Anatomage eBook gli studenti saranno in grado di:

Studiare con accurate immagini e dati di anatomia da cadaveri umani reali

Interagire con reali contenuti di anatomia e fisiologia tramite un'interfaccia utente intuitiva

Visualizzare 12 sistemi e apparati dal punto di vista anatomico e fisiologico, inclusi il muscolare, il respiratorio, il nervoso, il digerente, il tegumentario, l'urinario, il linfatico e l'immunitario, il riproduttivo, il cardiovascolare e l'endocrino

Migliorare le proprie abilità di memorizzazione attraverso contenuti per l'apprendimento visivamente stimolanti

Accedere e ripassare accurati contenuti di anatomia e fisiologia ovunque e in ogni momento

Per maggiori informazioni, cliccare qui o contattare [email protected].

A proposito di Anatomage

Leader nel settore della virtualizzazione della tecnologia medicale, Anatomage offre un ecosistema di strumenti 3D hardware e software, permettendo all'utente di visualizzare l'anatomia al più alto livello di accuratezza. Affermata sia nell'educazione medica che in campo clinico, Anatomage sta trasformando l'usuale apprendimento dell'anatomia, della diagnosi medica e della pianificazione di trattamenti attraverso i suoi prodotti altamente innovativi.

Contatti:

Jack Choi

CEO

Anatomage Inc.

Telefono: 1-408-885-1474

Email: [email protected]

www.anatomage.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ihVy1KxcJ0o

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/Anatomage_Logo.jpg

Related Links

http://www.anatomage.com



SOURCE Anatomage