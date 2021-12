Anchorage Digital lève 350 millions de dollars dans le cadre du cycle de financement de la série D, menée par KKR

Le nouveau cycle évalue cette plateforme numérique à plus de 3 milliards de dollars

SAN FRANCISCO, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Anchorage Digital (« Anchorage » ou la « Société »), la principale plateforme d'actifs numériques pour les établissements, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de la série D de 350 millions de dollars menée par la société d'investissement mondiale KKR. Parmi les participants figurent Goldman Sachs, Alameda Research, Andreessen Horowitz, les fonds de crédit Apollo, les fonds et comptes gérés par BlackRock, Blockchain Capital, Delta Blockchain Fund, Elad Gil, GIC, GoldenTree Asset Management, Innovius Capital, Kraken, Lux Capital, PayPal Ventures, Senator Investment Group, Standard Investments, Thoma Bravo et Wellington Management. Ce tour de table valorise le projet Anchorage à plus de 3 milliards de dollars.

« Alors que de plus en plus d'institutions cherchent à ajouter des services de cryptomonnaie à leur offre, nous nous trouvons à un point d'inflexion, a déclaré Diogo Mónica, président et cofondateur d'Anchorage Digital. Ce financement permet à Anchorage Digital de répondre à la demande institutionnelle sans précédent pour ce marché en évolution rapide. Nous sommes heureux que KKR et ce groupe plus vaste d'investisseurs partagent notre vision d'élargir l'accès institutionnel réglementé aux actifs numériques. »

Première société cryptonative à recevoir une charte bancaire de l'Office of the Comptroller (OCC) en janvier 2021, Anchorage permet aux établissements de participer en toute sécurité à l'espace des actifs numériques en pleine évolution. Anchorage a commencé en tant que dépositaire et a construit une solide série de services supplémentaires tels que le commerce sécurisé, le financement, le jalonnement et la gouvernance.

Anchorage Digital prévoit utiliser ce dernier financement pour améliorer ses solutions d'infrastructure, en particulier pour les entreprises financières mondiales et les innovateurs en technologie financière. Elle investira également pour accélérer et simplifier l'engagement des clients dans les dernières innovations en matière de cryptomonnaie et pour augmenter la taille de son équipe afin de continuer à élargir l'offre de produits et à accroître sa clientèle.

KKR investit dans Anchorage par le biais de Next Generation Technology Growth Fund II, un fonds dédié aux possibilités de placement en actions de croissance dans l'espace technologique. Il s'agira du premier investissement direct dans une société d'actifs numériques.

« En tant que pionnier permettant aux investisseurs institutionnels d'accéder aux actifs numériques, Anchorage a mis au point une plateforme d'actifs numériques de qualité institutionnelle supérieure qui réunit les meilleures pratiques de sécurité moderne et de convivialité, a déclaré Ben Pederson, directeur principal de l'équipe Technology Growth Equity de KKR. Nous sommes ravis de diriger cette ronde de la série D et de travailler avec Diogo, Nathan et leur équipe talentueuse alors qu'ils continuent d'appuyer l'adoption institutionnelle des actifs numériques grâce à leur suite de solutions différenciées, réglementées et intégrées. »

« Nous sommes convaincus qu'Anchorage sera un élément essentiel de l'infrastructure des actifs numériques et nous sommes ravis d'être un investisseur », a déclaré Oli Harris, chef des actifs numériques en Amérique du Nord chez Goldman Sachs.

Le financement de la série D d'Anchorage fait suite à une année de croissance dynamique. Les étapes importantes comprennent :

Recevoir une charte bancaire fédérale auprès de l'OCC

Annoncer une ronde de financement de série C de 80 millions de dollars dirigée par GIC et comprenant Andreessen Horowitz, Blockchain Capital, Lux Capital et Indico

Faciliter l'achat par Visa de l'une des séries des NFT les plus populaires, Cryptopunk #7610

Augmenter les effectifs de 175 % à ce jour en 2021

Assurer la croissance des entreprises de plus de 800 % pour chacune des deux dernières années.

À propos d'Anchorage Digital

Anchorage Digital est la plateforme d'actifs numériques la plus avancée pour les investisseurs. De la conservation et de la négociation au jalonnement, en passant par la gouvernance et le financement, Anchorage offre une gamme complète de solutions financières cryptonatives conformes, conçues pour s'adapter aux nouveaux cas d'utilisation de la chaîne de blocs et adaptées parallèlement aux besoins des investisseurs en actifs numériques. Aujourd'hui, Anchorage sert un grand nombre des plus grands investisseurs institutionnels et des plus grandes marques d'entreprise dans le domaine des actifs numériques.

Anchorage Digital Bank permet aux institutions de s'exposer aux actifs numériques de manière simple et sécurisée en tant que première banque d'actifs numériques à charte fédérale. Avec une garde sécurisée au cœur de ses activités, Anchorage est le premier partenaire des institutions et des entreprises. Anchorage offre des solutions financières pour aujourd'hui et demain. Pour en savoir plus, visitez anchorage.com et Twitter @Anchorage.

À propos de KKR

KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui offre des solutions de rechange de gestion d'actifs, de marchés financiers et d'assurance. KKR vise à générer des rendements de placement attrayants en suivant une approche de placement patiente et disciplinée, en employant des personnes de classe mondiale et en soutenant la croissance de ses sociétés et communautés en portefeuille. KKR parraine des fonds d'investissement qui investissent dans des fonds de capital-investissement, de crédit et d'actifs réels et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds de couverture. Les filiales d'assurance de KKR offrent des produits de retraite, d'assurance vie et de réassurance sous la direction de The Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds commandités et de ses filiales d'assurance. Pour en savoir plus sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez visiter le site Web de KKR à www.kkr.com et sur Twitter @KKR_Co.

