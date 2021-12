Anchorage Digital recauda USD 350 millones en la ronda de financiación Serie D, dirigida por KKR

La nueva ronda valúa la principal plataforma de activos digitales en más de USD 3.000 millones

SAN FRANCISCO, 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Anchorage Digital ("Anchorage" o la "Empresa"), la principal plataforma de activos digitales para instituciones, anunció hoy que ha cerrado una ronda de financiación Serie D de USD 350 millones dirigida por la firma de inversión global KKR. Entre los participantes se encuentran Goldman Sachs, Alameda Research, Andreessen Horowitz, fondos de crédito Apollo, fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, Blockchain Capital, Delta Blockchain Fund, Elad Gil, GIC, GoldenTree Asset Management, Innovius Capital, Kraken, Lux Capital, PayPal Ventures, Senator Investment Group, Standard Investments, Thoma Bravo y Wellington Management. Esta ronda de financiación valúa a Anchorage en más de USD 3.000 millones.

"A medida que cada vez más instituciones buscan agregar servicios criptográficos a sus ofertas, nos encontramos en un punto de inflexión", afirmó Diogo Mónica, presidente y cofundador de Anchorage Digital. "Esta financiación posiciona a Anchorage Digital para satisfacer la demanda institucional sin precedentes de este mercado en rápida evolución. Estamos agradecidos de que KKR y este amplio grupo de inversionistas compartan nuestra visión de expandir el acceso institucional regulado a los activos digitales", agregó.

Anchorage, la primera empresa nativa de criptomonedas que recibió una carta constitutiva de la Oficina del Contralor (OCC) en enero de 2021, permite que las instituciones participen en el espacio de activos digitales de rápida evolución de forma asequible y segura. Anchorage comenzó como custodio y ha creado un sólido conjunto de servicios adicionales, como las operaciones seguras, la financiación, la participación y la gobernanza.

Anchorage Digital planea utilizar este último financiamiento para mejorar sus soluciones de infraestructura, específicamente para las empresas financieras globales y los innovadores de las fintech. También invertirá para acelerar y simplificar la participación de los clientes con lo más reciente en innovación criptográfica y aumentar el tamaño de su equipo para seguir ampliando las ofertas de productos y expandir su base de clientes.

KKR está invirtiendo en Anchorage a través de su fondo Next Generation Technology Growth Fund II, un fondo dedicado a oportunidades de inversión de capital de crecimiento en el espacio tecnológico. Esta será la primera inversión directa de capital de la firma en una empresa de activos digitales.

"Como pioneros en facilitar el acceso a los activos digitales a inversionistas institucionales, Anchorage ha construido la mejor plataforma en su categoría de activos digitales a nivel institucional que combina las mejores prácticas de seguridad moderna y usabilidad", afirmó Ben Pederson, director del equipo de KKR Technology Growth Equity. "Estamos entusiasmados de liderar esta ronda de la Serie D y trabajar con Diogo, Nathan y su talentoso equipo mientras continúan apoyando la adopción institucional de activos digitales a través de su conjunto de soluciones diferenciadas, reguladas e integradas".

"Estamos seguros de que Anchorage será una parte crucial de la infraestructura de activos digitales y nos entusiasma ser inversionistas", afirmó Oli Harris, director de Activos Digitales de Norteamérica en Goldman Sachs.

La financiación Serie D de Anchorage sigue a un año dinámico de crecimiento. Entre los hitos más importantes se incluyen los siguientes:

Aprobación federal de la OCC

Anuncio de la ronda Serie C de USD 80 millones dirigida por GIC y que e incluyó a Andreessen Horowitz, Blockchain Capital, Lux Capital e Indico

Facilitación de la compra por parte de Visa de una de las series de NFT más populares, Cryptopunk #7610

Aumento del número de empleados en un 175 % hasta la fecha en 2021

Crecimiento comercial superior al 800 % en cada uno de los últimos dos años

Acerca de Anchorage Digital

Anchorage Digital es la plataforma de activos digitales más avanzada para inversionistas. Desde custodia y operaciones hasta participación, gobernanza y financiación, Anchorage ofrece una gama completa de soluciones financieras nativas de criptomonedas que cumplen con las normas, diseñadas para adaptarse a los casos de uso emergentes de la cadena de bloques y diseñadas para evolucionar junto con las necesidades de los inversionistas de activos digitales. En la actualidad, Anchorage presta servicios a muchos de los inversionistas institucionales y marcas empresariales más grandes del espacio de activos digitales.

El banco digital de Anchorage hace que sea sencillo y seguro para las instituciones obtener la exposición a los activos digitales como el primer banco de activos digitales autorizado por el gobierno federal. Con la custodia segura en su esencia, Anchorage es el principal socio para instituciones y corporaciones. Anchorage ofrece soluciones financieras para hoy y mañana. Para obtener más información, visite anchorage.com y siga a @Anchorage en Twitter.

Acerca de KKR

KKR es una firma de inversión líder a nivel mundial que ofrece soluciones alternativas de gestión de activos, mercados de capitales y seguros. KKR tiene como objetivo generar ganancias de inversión atractivas al seguir un enfoque de inversión paciente y disciplinado, emplear a personas de clase mundial y apoyar el crecimiento en su portafolio de empresas y comunidades. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, crédito y activos reales, y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura. Las subsidiarias de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguro bajo la gestión del Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y subsidiarias de seguros. Para obtener más información sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com y en Twitter @KKR_Co.

