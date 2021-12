Anchorage Digital torna-se no primeiro unicórnio cripto liderado por um português

SAN FRANCISCO, 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Com uma avaliação de 3 mil milhões de dólares (cerca de 2,7 mil milhões de euros), a Anchorage Digital ("Anchorage" ou a "Empresa") acaba de se tornar no primeiro unicórnio cripto comandado por um português. Liderada pela KKR, a ronda Série D de 350 milhões de dólares (cerca de 309 milhões de euros), conta ainda com investidores como a Goldman Sachs, a Alameda Research, a Andreessen Horowitz, a Apollo, e fundos e contas geridas pela BlackRock, a Blockchain Capital, a Delta Blockchain Fund, a Elad Gil, a GIC, a GoldenTree Asset Management, a Innovius Capital, a Kraken, a Lux Capital, a PayPal Ventures, a Senator Investment Group, a Standard Investments, a Thoma Bravo, e a Wellington Management.

"À medida que mais e mais instituições procuram acrescentar serviços cripto às suas ofertas, encontramo-nos num ponto de inflexão", explica Diogo Mónica, Presidente e Cofundador da Anchorage Digital. "Este financiamento coloca a Anchorage Digital numa posição confortável para responder à procura institucional sem precedentes deste mercado em rápida evolução. Estamos gratos por a KKR e este grupo mais vasto de investidores partilharem a nossa visão de expandir o acesso institucional regulado aos ativos digitais", acrescenta.

Sendo a primeira empresa cripto-nativa a receber, em janeiro deste ano, carta branca do Office of the Comptroller (OCC) - um órgão independente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que colocou o Anchorage Digital Bank no mesmo patamar regulamentar dos outros bancos tradicionais do país -, a Anchorage Digital permite, às instituições, de forma segura e acessível, participarem no universo dos ativos digitais. Inicialmente pensada como um serviço de custódia de criptomoedas, a fintech alargou entretanto o seu leque de serviços cripto para um sistema robusto de transação, financiamento, staking e governação.

A Anchorage Digital planeia utilizar este último financiamento para melhorar as suas soluções de infraestruturas, especificamente para empresas financeiras globais e fintech inovadoras. Irá também investir para "acelerar e simplificar o envolvimento dos clientes com o que há de mais recente em inovação cripto e aumentar a sua equipa e clientes para continuar a expandir a oferta de produtos".

"Queremos continuar a apostar no talento português. A Anchorage acaba o ano com uma ronda liderada por algumas das maiores empresas financeiras do mundo. O crescimento da adoção institucional dos criptoativos demonstra o impacto que estes estão a ter no sistema financeiro tradicional no mundo, em geral, e em Portugal, mais concretamente", sublinha Diogo Mónica.

Como principal investidor deste financiamento, a KKR está a investir na Anchorage através do Next Generation Technology Growth Fund II, um fundo dedicado a oportunidades de investimento no espaço tecnológico. Este será o primeiro investimento direto de capital próprio da empresa numa empresa de ativos digitais.

"Como pioneira em permitir o acesso de investidores institucionais a ativos digitais, a Anchorage construiu uma plataforma de ativos digitais de primeira classe, a nível institucional, que combina as melhores práticas de segurança moderna e usabilidade", realça Ben Pederson, Diretor da equipa Technology Growth Equity da KKR. "Estamos entusiasmados por liderar esta ronda da Série D e trabalhar com o Diogo, o Nathan e a sua talentosa equipa, uma vez que continuam a apoiar a adoção institucional de ativos digitais através do seu conjunto de soluções diferenciadas, reguladas e integradas", acrescenta.

Da Goldman Sachs, Oli Harris, Diretor de Ativos Digitais da América do Norte, não deixa margem para dúvidas: "a Anchorage Digital será uma parte crucial da infraestrutura de ativos digitais e estamos entusiasmados por sermos um investidor".

O financiamento da Série D da Anchorage segue-se a um ano dinâmico de crescimento. Marcos significativos, que incluem:

Aprovação de carta bancária federal da OCC

Anúncio de uma ronda da série C de 80 milhões de dólares, liderada pela GIC e que incluiu Andreessen Horowitz, Blockchain Capital, Lux Capital, e Indico

Facilitação da compra de uma das séries mais populares de NFTs - o Cryptopunk #7610 - pela Visa

Aumento do número de colaboradores em 175% até à data (2021)

Crescimento anual de 800% nos dois últimos anos

Sobre a Anchorage Digital:

Anchorage Digital é a plataforma de bens digitais mais avançada para investidores. Desde a custódia e negociação até ao staking, governação e financiamento, a Anchorage oferece uma gama completa de soluções financeiras cripto-nativas compatíveis e construídas para se adaptarem a casos emergentes de utilização da blockchain, e feitas para evoluir a par das necessidades dos investidores em ativos digitais.

Considerado o primeiro banco de ativos digitais fundado a nível federal nos Estados Unidos da América, o Anchorage Digital Bank permite às instituições financeiras trabalhar com ativos digitais, de forma simples e segura.

Sobre a KKR

A KKR é uma empresa de investimento líder mundial que oferece gestão alternativa de ativos e mercados de capitais e soluções de seguros. A KKR visa gerar retornos de investimento atrativos, seguindo uma abordagem de investimento paciente e disciplinada, empregando pessoas de classe mundial e apoiando o crescimento das empresas e comunidades da sua carteira. A KKR patrocina fundos de investimento que investem em participações privadas, crédito e ativos reais e tem parceiros estratégicos que gerem fundos hedge. As filiais de seguros da KKR oferecem produtos de reforma, vida e resseguro sob a gestão do The Global Atlantic Financial Group. As referências aos investimentos da KKR podem incluir as atividades dos seus fundos patrocinados e filiais de seguros. Para informações adicionais sobre a KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite o website da KKR em www.kkr.com e no Twitter @KKR_Co.

