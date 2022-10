Andela resolverá os problemas do futuro do trabalho com EPIC Remote Hackathon

Inscrições abertas para os tecnólogos de elite participarem do desafio mundial com um prêmio de USD 10 mil

NOVA YORK, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Andela, o marketplace global de talentos técnicos remotos, abriu inscrições para sua próxima competição EPIC Tournament. Em parceria com a HackerEarth e a Payoneer, o torneio permitirá que desenvolvedores de elite trabalhem em equipes para criar protótipos de soluções que tenham um impacto positivo na crescente mão de obra remota global.

Os participantes podem estar localizados em qualquer lugar do mundo, mas precisam escolher um país para representar nas quatro regiões diferentes: América, Europa, Oriente Médio e África ou Ásia-Pacífico. Alinhados com o foco da Andela em ajudar as empresas a formar equipes remotas de engenharia, os codificadores hackearão e desenvolverão produtos que ajudarão a resolver os problemas do futuro do trabalho. Consistindo em duas rodadas, as equipes ou pessoas, participarão primeiramente do desafio EPIC Coding Challenge, no qual serão avaliadas sobre suas habilidades de codificação. O desafio de três horas permitirá que os participantes codifiquem de forma a chegar ao quadro de liderança.

Uma lista de finalistas com 16 equipes [quatro de cada região] terá acesso exclusivo ao EPIC Remote Worker Hackathon, que terá início em 28 de novembro de 2022, ocasião em que passarão dez dias trabalhando em seus projetos, antes de apresentarem sua solução a um painel de juízes. O trabalho final dos participantes será julgado com base em suas habilidades de resolver problemas e desenvolver produtos, bem como nos valores EPIC da Andela. Recomenda-se que eles:

Sejam excelentes em suas várias pilhas

em suas várias pilhas Tenham paixão por sua ideia/solução que será apresentada

por sua ideia/solução que será apresentada Mostrem integridade e honestidade ao apresentar as soluções que oferecerão

e honestidade ao apresentar as soluções que oferecerão E colaborem para vencer contra as outras equipes da competição

As equipes com as três primeiras soluções mais fortes em termos de criatividade, impacto, viabilidade e escalabilidade receberão prêmios no valor de USD 10 mil em dinheiro e swags da Andela e de parceiros.

Ao falar sobre o hackathon, Michael Starkenburg, diretor de produtos e tecnologia, disse: "Por meio do torneio EPIC, estamos criando uma experiência que ajudará desenvolvedores do mundo todo a testar suas habilidades, colaborar com outras pessoas e, ao mesmo tempo, possivelmente desenvolver soluções significativas para gerar um impacto positivo no número crescente de trabalhadores remotos em todo o mundo. Os hackathons incentivam os participantes a aproveitar sua criatividade, e mal podemos esperar para ver as soluções criativas que os tecnólogos apresentarão."

Nos últimos anos, a adoção dominante do trabalho remoto teve um crescimento exponencial: 56% das empresas globais permitem o trabalho remoto, enquanto 16% das empresas globais são totalmente remotas, de acordo com um estudo da Owl Labs. O hackathon inspirará a criação de soluções que possam impulsionar o futuro do trabalho remoto em todo o mundo.

Ao comentar sobre o torneio, Carlos Carrascal, gerente sênior de marketing de talentos da Andela, disse: "Existem talentos no mundo todo. Atualmente, a tecnologia está criando mais oportunidades diversificadas e inclusivas do que nunca - não importa onde você nasceu, onde você vive, sua idade ou seu gênero. Na Andela, criamos o torneio EPIC como um espaço para os engenheiros mostrarem suas habilidades, representarem seus países, se divertirem e fazerem parte da melhor equipe de suas regiões - e do mundo."

Criada em 2014, a Andela ajuda empresas como a GitHub, a Goldman Sachs e a Cloudflare a formar equipes remotas de engenharia, oferecendo a elas acesso aos melhores engenheiros de software do mundo. Atualmente, a rede da Andela representa talentos de engenharia de mais de 100 países.

As inscrições encerram em 26 de novembro de 2022, com transmissão ao vivo da final, na qual serão avaliadas as equipes classificadas, e da cerimônia de premiação, em 13 de dezembro de 2022. Para mais detalhes e inscrições no torneio EPIC, acesse aqui.

Para mais informações sobre a Andela ou solicitações de entrevistas, entre em contato com Maria Adediran da Wimbart | pelo e-mail [email protected]

Sobre a Andela

A Andela é uma rede global de talentos que conecta empresas com engenheiros remotos verificados em mercados emergentes. Centenas de empresas líderes como GitHub, Cloudflare e ViacomCBS utilizam a Andela para ampliar suas equipes de engenharia de forma rápida e econômica. Uma empresa distribuída, presente em seis continentes, a Andela conta com o respaldo de investidores como Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital e Google Ventures.

