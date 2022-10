Andela résoudra les problématiques relatives à l'avenir du travail avec le hackathon à distance EPIC

Les candidatures sont ouvertes pour permettre aux technologues d'élite de participer à un défi mondial proposant un prix de 10 000 $

NEW YORK, 29 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Andela , le marché mondial des techniciens de talent à distance, a ouvert les candidatures pour son prochain tournoi EPIC . En partenariat avec HackerEarth et Payoneer, le tournoi verra des développeurs d'élite travailler en équipe pour prototyper des solutions qui auront un impact positif sur la main-d'œuvre mondiale à distance en pleine croissance.

EPIC Tournament Hero EPIC Tournament Hero

Les participants peuvent se trouver n'importe où dans le monde mais doivent choisir un pays à représenter parmi 4 régions différentes : Amérique, Europe, Moyen-Orient, ou Asie-Pacifique. Conformément à la volonté d'Andela d'aider les entreprises à constituer des équipes d'ingénieurs à distance, les codeurs devront concevoir des produits qui contribueront à résoudre les problématiques liées à l'avenir du travail. La compétition se déroulera en deux temps : les équipes ou les individus participeront d'abord à l'EPIC Coding Challenge, où ils seront évalués sur leurs capacités de codage. Au cours de ce défi de trois heures, les participants devront coder pour se hisser dans le classement.

Une liste restreinte de 16 équipes (quatre par région) obtiendra un accès exclusif à l'EPIC Remote Worker Hackathon (Hackathon EPIC pour les travailleurs à distance) qui débutera le 28 novembre 2022, où elles passeront dix jours à travailler sur leur hack avant de présenter leur solution à un panel de juges. Le travail final des participants sera jugé en fonction de leurs compétences en matière de résolution de problèmes et de création de produits, ainsi que des valeurs EPIC d'Andela. Ils sont encouragés à être :

Excellents dans leurs différents domaines

dans leurs différents domaines Passionnés par l'idée/solution qu'ils présenteront

par l'idée/solution qu'ils présenteront Faire preuve d' intégrité et d'honnêteté lors de la présentation des solutions qu'ils fourniront

et d'honnêteté lors de la présentation des solutions qu'ils fourniront Et à collaborer pour gagner contre les autres équipes de la compétition

Les équipes ayant présenté les trois meilleures solutions en termes de créativité, d'impact, de faisabilité et d'évolutivité recevront des prix d'une valeur de 10 000 dollars en espèces et des cadeaux d'Andela et de ses partenaires.

À propos du hackathon, Michael Starkenburg, directeur des produits et de la technologie, a déclaré : « Grâce au tournoi EPIC, nous créons une expérience qui aidera les développeurs du monde entier à tester leurs compétences et à collaborer avec d'autres, tout en développant potentiellement des solutions significatives pour avoir un impact positif sur le nombre croissant de travailleurs à distance dans le monde. Les hackathons encouragent les participants à faire appel à leur créativité, et nous sommes impatients de voir les solutions novatrices que les technologues proposeront. »

Ces dernières années, l'adoption générale du travail à distance a connu une croissance exponentielle, 56 % des entreprises mondiales autorisant le travail à distance, tandis que 16 % des entreprises mondiales fonctionnent entièrement à distance, selon une étude d'Owl Labs. Le hackathon inspirera des solutions susceptibles d'alimenter l'avenir du travail à distance au niveau mondial.

À propos de ce tournoi, Carlos Carrascal, responsable marketing principal pour les talents chez Andela, a indiqué : « Les talents existent partout dans le monde. La technologie crée aujourd'hui des opportunités plus diversifiées et inclusives que jamais - peu importe où vous êtes né, où vous vivez, votre âge ou votre sexe. Chez Andela, nous avons créé le tournoi EPIC comme un espace où les ingénieurs peuvent mettre en valeur leurs compétences, représenter leur pays, s'amuser et faire partie de la meilleure équipe de leur région - et du monde. »

Lancé en 2014, Andela aide des entreprises telles que GitHub , Goldman Sachs , et Cloudflare à constituer des équipes d'ingénieurs à distance en leur donnant accès aux meilleurs techniciens logiciels du monde. Aujourd'hui, le réseau Andela regroupe des talents en ingénierie de plus de 100 pays.

Les candidatures seront clôturées le 26 novembre 2022, et les équipes présélectionnées seront évaluées lors de la finale diffusée en direct et de la cérémonie de remise des prix le 13 décembre 2022. Pour plus de renseignements et pour s'inscrire au tournoi EPIC, veuillez cliquer ici .

Pour toute information complémentaire sur Andela ou pour toute demande d'interview, veuillez contacter Maria Adediran de Wimbart : [email protected]

À propos d'Andela

Andela est un réseau mondial de talents qui met en relation des entreprises avec des ingénieurs à distance sélectionnés sur les marchés émergents. Des centaines d'entreprises de premier plan comme GitHub , Cloudflare , et ViacomCBS s'appuient sur Andela pour développer leurs équipes d'ingénieurs rapidement et à moindre coût. Organisation répartie sur six continents, Andela est soutenue par des investisseurs, dont Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital et Google Ventures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931927/Andela_EPIC_Tournament_Hero.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1931928/Andela_EPIC_Tournament.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1881755/AND_Logo_Lockup_Black_RGB_Logo.jpg

SOURCE Andela