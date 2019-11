Andre Diamand lança a inovadora metodologia SEXY CANVAS

Empreendedor serial, investidor anjo, palestrante, mentor e developer, Andre Diamand foi Presidente da Associação Brasileira de Startups. Em sua trajetória de sucesso, dedicou-se a fomentar o empreendedorismo brasileiro e com o curso SEXY CANVAS ACADEMY e seu livro, a ser lançado em 2020 com a Editora Gente, vai contribuir ainda mais para o desenvolvimento do empreendedores no país.

FONTE Andre Diamand

