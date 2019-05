André Marcola participa do maior evento de moda do Sul do Brasil

O modelo catarinense André Marcola é o embaixador da marca e assistiu de camarote o desfile da nova coleção Outono/Inverno com as tendências inspirada na história da evolução do homem a Levensymfonie.

A 38ª BSF Winter 2019 foi assinada pela One Spot Promo, em parceria com o Balneário Shopping, e aconteceu no espaço multiuso do BS Hall/Balneário Camboriú. Para o modelo André Marcola, as marcas retrataram de maneira impactante os diferentes estilos. "A Von der Völke busca pelo Brasil e pelo mundo levar seu lifestyle de uma forma irreverente e versártil para atender as expectativas do público", afirma o modelo.

André Marcola

