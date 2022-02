André Pienaar consacre un financement à la dotation de l'Institut des États-Unis pour la paix en l'honneur de Nelson Mandela

WASHINGTON, 15 février 2022 /PRNewswire/ -- André Pienaar a annoncé aujourd'hui qu'il avait contribué à hauteur de 1 500 000 $ à la dotation de l'Institut des États-Unis pour la paix (USIP) en l'honneur de Nelson Mandela, un dirigeant exemplaire, le jour de la commémoration de sa libération de prison le 11 février 1990.

L'USIP a une longue histoire de partenariats avec des pays africains en faveur de la paix et de la bonne gouvernance en Afrique. Un ancien président du conseil d'administration de l'USIP, le Dr Chester Crocker, avait mené des négociations aux États-Unis en tant que secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines pour l'indépendance de la Namibie et la signature d'un accord de paix régional global en Afrique australe, ce qui avait contribué à ouvrir la voie à la libération de Mandela. De 1993 à 1997, pendant les années cruciales de transition vers la démocratie en Afrique du Sud, l'actuel président du conseil d'administration de l'USIP, l'ambassadeur George Moose, travaillait avec Mandela en tant que secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Stephen Hadley, qui a dirigé le Conseil jusqu'en 2021, était conseiller à la sécurité nationale lorsque le gouvernement américain travaillait en étroite collaboration avec les dirigeants africains pour mettre fin aux guerres dévastatrices en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan. En 2012, Pienaar a contribué à la dotation de l'USIP pour honorer le travail du Dr Crocker et d'autres dirigeants américains en faveur de la paix, de la bonne gouvernance et du maintien de la démocratie dans toute l'Afrique.

M. Pienaar a déclaré : « Nous discutons depuis de nombreuses années de la manière d'honorer Nelson Mandela, et en cette période critique pour nos démocraties, il est tout à fait approprié lui rendre hommage, lui qui a été un pionner en ayant mis fin à l'apartheid et en ayant accepté le difficile défi de la réconciliation, une condition préalable à une paix et une démocratie durable. J'ai eu le privilège de travailler avec Nelson Mandela et les dirigeants sud-africains pour créer la Direction des opérations spéciales (DSO), également appelée les "Scorpions", afin de lutter contre le crime organisé, le terrorisme et la corruption en Afrique. La détermination de Mandela à lutter pour la bonne gouvernance, l'État de droit et la démocratie inclusive reste une inspiration pour nous tous. Je suis très heureux de pouvoir soutenir le travail de l'USIP pour faire avancer les idées de Nelson Mandela ».

Ed Royce, qui a présidé la sous-commission pour l'Afrique à la Chambre des représentants des États-Unis et qui a rencontré Mandela à plusieurs reprises, a ajouté : « L'USIP a la chance d'avoir le ferme soutien d'André pour aider à diffuser l'extraordinaire héritage de Nelson Mandela en faveur d'un changement pacifique et démocratique qui respecte les droits de chacun. »

À propos d'André Pienaar. André Pienaar est membre du conseil consultatif international de l'USIP depuis 2016. Il est le fondateur et le président-directeur général de C5 Capital, une société de capital-risque spécialisée dans les investissements dans le domaine de la cybersécurité, la sécurité spatiale et énergétique, dont le siège est à Washington DC et qui possède des bureaux à Londres, Luxembourg et Vienne. Andrepienaar.info

