Andrew Alliance SA annonce sa certification Neutre en CO2

Andrew Alliance S.A., la société de robotique qui améliore l'exécution des workflows de laboratoire en développant une solution logicielle en nuage (OneLab) et des appareils connectés, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification Neutre en CO 2 basée sur la norme reconnue à l'international, PAS2060.

Piero Zucchelli, PDG, a souligné l'importance de cette certification, « Andrew Alliance est une entreprise à forte croissance qui développe des solutions technologiques de pointe pour les laboratoires de recherche en sciences de la vie du monde entier. Être neutre en CO 2 est central à notre culture commerciale et à notre ethos, et une considération essentielle dans absolument tout ce que nous faisons. Notre jeune effectif accepte pleinement cette importante responsabilité, fabriquer des instruments de haute précision dans un bâtiment écologique utilisant une puissance électrique neutre en CO 2 . Nous n'utilisons pas de voitures de fonction, au contraire, nous encourageons les employés à emprunter les transports en commun sur de courtes distances. Non seulement nous nous efforçons constamment de minimiser nos émissions de CO 2 , mais, en calculant continuellement la quantité produite, la neutralité est maintenue en investissant dans des solutions de fixation de CO 2 appropriées. »

À propos d'Andrew Alliance

Andrew Alliance a pour mission de faire progresser la science en travaillant avec des chercheurs pour créer une nouvelle catégorie de robots et d'appareils connectés faciles à utiliser qui portent la répétabilité, la performance et l'efficacité des expériences de laboratoire au niveau requis par la biologie du 21e siècle. Sa nouvelle classe de robots haute performance, faciles à utiliser, améliore radicalement la répétabilité, la performance et la vitesse de manipulation des liquides en utilisant une technologie durable. Cette approche orientée client et Andrew, le robot emblématique de la société, ont remporté de nombreuses distinctions depuis 2013, transformant la recherche de table dans des centaines de laboratoires pharmaceutiques, de diagnostic et universitaires à travers le monde, en éliminant les erreurs de pipetage de routine et le travail manuel chronophage. Andrew Alliance, une société certifiée Neutre en CO2, est basée à Genève, Boston et Paris. Visiter http://www.andrewalliance.com pour en savoir plus.

