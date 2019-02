Andrew Alliance SA anuncia la CO2-Neutral Certification

GINEBRA, February 2, 2019 /PRNewswire/ --

Andrew Alliance S.A., la compañía robótica que está mejorando la ejecución de flujo de trabajo de laboratorio por medio del desarrollo de una solución de software basada en nube (OneLab) y los dispositivos conectados, anunció hoy que ha recibido la CO 2 Neutral Certification, basándose en el estándar con reconocimiento internacional PAS2060.

Piero Zucchelli, consejero delegado, destacó la importancia de este certificado: "Andrew Alliance es un negocio de elevado crecimiento, desarrollando soluciones de tecnología avanzadas sostenibles para los laboratorios de investigación de las ciencias de la vida de todo el mundo. Ser neutral con el CO 2 es una parte central para la cultura de nuestro negocio, además de una consideración crítica en absolutamente todo lo que hacemos. Nuestra fuerza laboral joven integra por completo esta responsabilidad importante, fabricando instrumentos de elevada precisión en edificios respetuosos con el medio ambiente que utilizan energía eléctrica neutral con el CO 2 . No tenemos coches de empresa, sino que instamos a los empleados a moverse en transporte público en los trayectos cortos. No solo mejoramos de forma constante para minimizar las emisiones de CO 2 , sino que calculamos de forma continuada la cantidad producida, manteniendo la neutralidad por medio de la inversión en soluciones de mejora de CO 2 adecuadas".

Acerca de Andrew Alliance

Andrew Alliance se dedica a avanzar la ciencia por medio del trabajo con los investigadores para crear una nueva clase de robots sencillos de utilizar y dispositivos conectados que consiguen la repetición, rendimiento y eficacia de los experimentos de laboratorio hasta el nivel necesario para la biología del Siglo XXI. Su nueva clase de robots de alto rendimiento y sencillos de utilizar mejoran de forma considerable la repetición, rendimiento y velocidad del manejo de líquidos, gracias a la utilización de la tecnología sostenible. Esta aproximación centrada en el cliente, junto con Andrew, el robot principal, han conseguido numerosos hitos desde el año 2013, transformando la investigación de pruebas en cientos de laboratorios farmacéuticos , de diagnosis y académicos en todo el mundo, eliminando los errores de pruebas y los esfuerzos manuales que necesitan de mucho tiempo. Andrew Alliance, a CO2-Neutral Certified Company, tiene sus sedes centrales sitas en Ginebra, Boston y París. Si desea conocer más visite la página web http://www.andrewalliance.com.

