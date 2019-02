Andrew Alliance SA erhält Zertifizierung als klimaneutrales Unternehmen

GENF, February 2, 2019 /PRNewswire/ --

Andrew Alliance S.A., ein Robotikhersteller, der mit der Entwicklung einer cloudbasierten Softwarelösung (OneLab) und vernetzter Geräte die Arbeitsabläufe im Labor verbessert, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen als klimaneutral basierend auf dem international anerkannten PAS 2060 Standard zertifiziert wurde.

CEO Piero Zucchelli unterstrich die Bedeutung dieser Zertifizierung, "Andrew Alliance ist ein wachstumsstarkes Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für Lifescience-Forschungslabors auf der ganzen Welt entwickelt. Klimaneutralität ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur und unseres Ethos, und eine entscheidende Voraussetzung für alles, was wir tun. Unsere junge Belegschaft, die sich dieser wichtigen Verantwortung voll bewusst ist, fertigt hochpräzise Messgeräte in einem umweltfreundlichen Gebäude, das CO2-neutrale elektrische Energie verwendet. Wir unterhalten keine Firmenwagen, sondern ermutigen unsere Mitarbeiter, kurze Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Dabei sind wir nicht nur ständig bestrebt, unsere CO2-Emissionen zu minimieren, sondern sorgen dafür, durch kontinuierliche Berechnung der erzeugten Menge die Neutralität durch Investitionen in geeignete CO 2 -ausgleichende Lösungen zu erhalten".

Informationen zu Andrew Alliance

Andrew Alliance will den wissenschaftlichen Fortschritt durch die Zusammenarbeit mit Forschern fördern, um eine neue Klasse von einfach zu bedienenden Robotern und vernetzten Geräten zu entwickeln, die Wiederholgenauigkeit, Performance und Effizienz von Laborversuchen für die Biologie im 21. Jahrhundert gewährleisten. Die neue Klasse von leistungsstarken, einfach zu bedienenden Robotern setzt auf nachhaltige Technologien und sorgt für eine drastische Verbesserung bei Wiederholgenauigkeit, Leistung und Geschwindigkeit im Liquid-Handling. Dieser kundenorientierte Ansatz und das Hauptprodukt, der Roboter Andrew, sind seit 2013 mit zahlreiche Auszeichnungen gewürdigt worden und transformieren Bench-Research in Hunderten von pharmazeutischen, diagnostischen und akademischen Labors weltweit, da Pipettier-Routinefehler und zeitraubender manueller Aufwand entfallen. Das als klimaneutral zertifizierte Unternehmen Andrew Alliance ist in Genf, Boston und Paris ansässig. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.andrewalliance.com.

Kontakt: Nigel Skinner, +44-7899-925361, nigel.skinner@andrewalliance.com

SOURCE Andrew Alliance SA