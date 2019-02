Andrew Alliance SA et Valitacell Ltd collaborent pour automatiser les aspects critiques du développement de lignées cellulaires

GENÈVE, February 5, 2019 /PRNewswire/ --

Les médicaments biologiques sont des médicaments de précision qui ont révolutionné le traitement des maladies chroniques telles que le cancer et les troubles inflammatoires. La mise sur le marché de ces traitements s'accompagne toutefois de défis importants en raison d'un processus de fabrication complexe et chronophage, qui demande une main-d'œuvre importante.

Andrew Alliance S.A., l'entreprise de robotique qui améliore l'exécution des flux de travail en laboratoire en développant une solution logicielle basée sur le cloud (OneLab) et des dispositifs connectés, et l'entreprise de biotechnologie Valitacell Ltd. ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration portant sur l'intégration des applications de développement de lignées cellulaires de Valitacell dans OneLab. Ce partenariat prometteur combinera les nouvelles technologies analytiques de Valitacell avec les dispositifs connectés d'Andrew Alliance, et sera un vecteur de transformation de la fabrication de médicaments biologiques. Les technologies analytiques intelligentes de Valitacell permettent de prendre des décisions fondées sur des données qui, couplées à l'automatisation et à la connectivité, aideront à simplifier les processus des industries de biofabrication, à améliorer la productivité de la fabrication, à accélérer la mise sur le marché et à réduire le coût global des produits.

« Le développement de lignées cellulaires, de réactifs et de protocoles destinés à la fabrication de produits biopharmaceutiques est un processus très long et complexe », a déclaré Piero Zucchelli, PDG et co-fondateur d'Andrew Alliance. « Valitacell dispose de technologies innovantes qui sont parfaitement adaptées à l'automatisation, et en alliant les compétences principales de nos deux entreprises, nous serons en mesure d'apporter à ce marché des solutions formidables qui simplifieront considérablement les choses. »

« L'automatisation des processus de découverte et de développement de médicaments, associée à l'analyse intelligente de Valitacell, constitue une solution de rupture permettant de relever les défis auxquels est confrontée l'industrie biopharmaceutique. Nous sommes ravis de collaborer avec Andrew Alliance pour apporter ces nouvelles solutions innovantes à nos clients », a déclaré le Dr Terry McWade, PDG et co-fondateur de Valitacell. « Cette collaboration reflète l'engagement des deux entreprises à fournir aux scientifiques les outils dont ils ont besoin pour optimiser efficacement leurs processus de laboratoire et prendre des décisions intelligentes et fondées sur des données au cours du processus de développement de médicaments. »

À propos d'Andrew Alliance

Andrew Alliance fait progresser la science en créant une nouvelle catégorie de robots très performants et faciles à utiliser qui améliorent considérablement la répétabilité, la performance et la vitesse de manipulation des liquides. Cette nouvelle approche et Andrew, le robot emblématique de l'entreprise remportent de nombreux prix et transforment rapidement la recherche de laboratoire dans des centaines de laboratoires pharmaceutiques, diagnostiques et académiques dans le monde entier, en éliminant les erreurs de pipetage de routine et le travail manuel chronophage. Rendez-vous sur andrewalliance.com pour en savoir plus.

À propos de Valitacell

Valitacell est une entreprise de biotechnologie basée en Irlande qui accélère le développement de médicaments qui sauvent des vies en développant une série de plateformes de technologies analytiques, innovantes et intelligentes, conçues pour assurer le contrôle des processus de fabrication basée sur les cellules, afin d'atteindre les plus hauts niveaux de performance des bioprocédés. Son produit phare, Valita®TITER, permet une quantification simple et rapide des protéines et Valita®PROFILE est un nouvel outil de profilage cellulaire qui permet l'évaluation exhaustive de la fonction cellulaire. Rendez-vous sur http://www.valitacell.com pour en savoir plus.

