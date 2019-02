Andrew Alliance SA oznámila, že získala certifikát CO2-Neutral

ŽENEVA, February 3, 2019 /PRNewswire/ --

Andrew Alliance S.A., robotická firma, která zlepšuje laboratorní procesy díky cloudovému softwarovému řešení (OneLab) a souvisejícím zařízením, dnes oznámila, že získala certifikát CO2 (Carbon) Neutral, v souladu s mezinárodně uznávanou normou PAS2060.

Piero Zucchelli, generální ředitel společnosti, zdůraznil důležitost této certifikace a řekl, že "Andrew Alliance je rychle rostoucí společnost, která vyvíjí trvale udržitelná moderní technologická řešení pro výzkumné laboratoře v oboru přírodních věd, po celém světě. Získání certifikátu CO2 Neutral je pro naší podnikatelskou kulturu a etiku zásadní, a to ve všem co děláme. Náš mladý tým tuto zásadní odpovědnost přijal a vyrábíme tak vysoce přesné přístroje a technologie v ekologicky šetrných výrobních prostorách a s využitím elektrické energie, která pochází z obnovitelných, bezuhlíkatých zdrojů. Nemáme firemní auta, ale raději nabádáme zaměstnance k tomu, aby na krátkou vzdálenost cestovali veřejnou dopravou. Nejenže se neustále snažíme minimalizovat naše emise oxidu uhličitého (CO2), ale také neustále měříme množství vyprodukovaného oxidu uhličitého a snažíme se dosáhnout rovnováhy investováním do vhodných řešení na snížení jeho emisí."

O Andrew Alliance

Andrew Alliance se snaží přispívat k vědeckotechnickému pokroku na základě spolupráce s vědeckými pracovníky s cílem vytvořit novou třídu snadno použitelných robotů a souvisejících zařízení, které pomáhají zkvalitňovat, zpřesňovat a zhospodárňovat laboratorní experimenty na úroveň požadovanou biologií 21. století. Navíc naše zařízení pomáhají zajistit reprodukovatelnost experimentů, což je v laboratorních oborech velmi důležité.

Nová třída špičkových a jednoduše použitelných robotů společnosti Andrew Alliance podstatně zlepšuje reprodukovatelnost, výkonnost a rychlost laboratorního zpracování kapalin s využitím trvale udržitelných technologií. Díky orientaci na zákazníka a díky naší vlajkové lodi, robotovi jménem Andrew, jsme od roku 2013 získali mnoho cen a změnili kvalitu práce ve stovkách farmakologických, diagnostických i vědeckovýzkumných laboratoří na celém světě, eliminovali jsme běžné chyby při pipetování a také časově náročné manuální činnosti. Andrew Alliance, firma s certifikací CO2-Neutral sídlí v Ženevě, Bostonu a Paříži.

