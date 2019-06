Andrey Andreev consolide Badoo, Bumble, Chappy et Lumen en une nouvelle entité : Magic Lab

Au sein du groupe, chaque marque continuera à bénéficier d'une plateforme technologique intégrée créée par une équipe d'ingénieurs experts assurant l'efficacité opérationnelle et la flexibilité. Grâce à cette fondation unique, Magic Lab a la capacité de lancer et d'accélérer de façon constante des produits de consommation de masse pour stimuler la croissance future. Les marques se concentreront sur le marketing pour résoudre des questions de société telles que la misogynie, les stéréotypes, le manque de confiance en soi et l'âgisme. Déjà plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde se sont connectées à la famille de marques de Magic Lab.

« Aujourd'hui, nous faisons connaître notre mission au monde : Magic Labe crée des moments qui changent la vie de millions de personnes en créant des relations », a déclaré Andrey Andreev, Founder & CEO, Magic Lab. « Ce sont ces moments spéciaux où les gens se rencontrent pour la première fois qui rendent la vie mémorable. La formation de ce groupe reflète notre conviction qu'Internet peut être utilisé comme une force œuvrant pour le bien et que tout le monde mérite une connexion, peu importe son origine sociale, ethnique ou économique. »

Parallèlement à cette annonce, Magic Lab s'engage à consacrer 100 millions de dollars à l'identification, au recrutement et au soutien de la nouvelle génération de produits visionnaires et de fondateurs innovants qui partagent un objectif commun : changer fondamentalement la vie de chaque être humain sur la planète en réunissant les gens. Cet engagement sera utilisé principalement pour le marketing et l'incubation de la marque, car les dirigeants identifiés pourront tirer parti de l'infrastructure technologique partagée, des talents de classe mondiale et des décennies d'expérience du groupe.

Les candidats peuvent soumettre leurs idées innovantes en ligne sur le site www.magiclab.co, qui seront examinées directement par M. Andreev. Les candidats sélectionnés auront la possibilité de rencontrer M. Andreev en personne, de discuter de partenariats potentiels et d'observer les capacités complètes du groupe élargi.

M. Andreev a poursuivi en déclarant : « Notre plateforme technologique, nos talents et notre expérience différenciés nous permettent d'apporter plus rapidement et plus efficacement de nouveaux produits de consommation, marques et fonctionnalités sur le marché par rapport à nos concurrents. Suite à notre succès avec Badoo, Bumble, Chappy et Lumen, nous continuons à chercher des leaders innovants ayant de nouvelles idées sur la façon de connecter les gens entre-eux. Notre rêve est de façonner l'avenir des relations en créant des atomes crochus dans le monde entier. »

Magic Lab crée, possède et exploite un portefeuille de marques au service de sa mission :

Badoo – Marque fondée en 2006, Badoo a été une véritable pionnière dans le domaine des rencontres mobiles. Avec plus de 425 millions d'utilisateurs dans le monde entier, Badoo met fin au manque de confiance en aidant les gens à se rencontrer de façon honnête.

Bumble – Marque fondée en 2014, Bumble combat la misogynie en encourageant les femmes à faire le premier pas. Comptant plus de 55 millions d'utilisateurs, Bumble connecte les gens à travers les recontres, l'amitié et le réseautage professionnel.

Chappy – Marque fondée en 2017, Chappy s'efforce d'être l'espace sûr pour que les rencontres homosexuelles puissent prospérer dans l'acceptation et mettre fin aux stéréotypes.

Lumen – Marque fondée en 2018, Lumen met fin à la solitude et à l'âgisme en connectant les personnes de plus de 50 ans, misant tout sur un marché peu desservi.

À propos de Magic Lab

Fondée par Andrey Andreev, Magic Lab a inventé la manière dont les gens se rencontrent à l'époque moderne du mobile. Par le biais de la famille croissante de marques comprenant Badoo, Bumble, Chappy et Lumen, Magic Lab a connecté et transformé la vie de plus de 500 millions de personnes dans le monde entier à travers les rencontres amoureuses, sociales et professionnelles. Notre groupe partage la technologie, les talents et l'expérience afin d'innover constamment avec de nouvelles façons de créer des rencontres et de stimuler la croissance à long terme. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.magiclab.co

Contact :

James J. Olecki

Portable : +1 917-446-5365

james@magiclab.co

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923513/Magic_Lab.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/923514/Magic_Lab_Infographic.jpg

Related Links

http://www.magiclab.co/



SOURCE Magic Lab