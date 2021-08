Andrey Khovratov, célèbre mentor, lance un cours en ligne gratuit sur la blockchain et les cryptomonnaies sur le portail de l'Academy of a Private Investor

MOSCOU, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- Le célèbre mentor en matière de réussite personnelle et investisseur Andrey Khovratov a lancé une invitation à son tout nouveau cours gratuit, « Fundamentals of Blockchain » (« Principes fondamentaux de la blockchain »), qui ouvrira les portes du monde de la cryptomonnaie aux traders et amateurs de crypto, ainsi qu'aux novices curieux. La première réunion se tiendra virtuellement le 5 août 2021 à 16 h (GMT+3).