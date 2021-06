Andy Charalambous, un vétéran de la technologie et des télécommunications, rejoint OpenVault

Le pionnier de la vente est nommé vice-président des ventes EMEA pour étendre la portée internationale de la société.

HOBOKEN, N.J., 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- OpenVault, l'un des leaders du marché des solutions revenus SaaS et des solution d'amélioration des réseaux, ainsi que des informations fondées sur des données pour l'industrie du haut débit, a annoncé aujourd'hui le renforcement de sa présence internationale avec la nomination d'Andy Charalambous au poste de vice-président des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

M. Charalambous s'appuiera sur plus de 30 ans d'expérience commerciale dans les secteurs de la technologie et des télécommunications pour aider les solutions technologiques à large bande d'OpenVault à résoudre les problèmes de gestion des réseaux et des abonnés sur le marché EMEA. En tant que directeur commercial chevronné, M. Charalambous a joué un rôle essentiel en aidant de nombreuses entreprises technologiques et de télécommunications nord-américaines à accélérer rapidement la croissance de leurs ventes dans le monde entier.

« Comme la demande pour nos solutions à large bande continue de croître dans la région EMEA, il est essentiel que nous ayons quelqu'un avec l'expérience du marché qu'Andy apporte pour diriger nos efforts de vente », a déclaré Josh Barstow, Chief Revenue Officer d'OpenVault. « La vaste expertise industrielle d'Andy et son approche collaborative avec les clients seront inestimables alors qu'OpenVault continue d'étendre son influence mondiale pour répondre à la demande globale croissante de services à large bande. »

Avant de rejoindre OpenVault, Charalambous a été directeur général de Prospect Theory, un groupe de conseil en partenariat stratégique et en développement commercial spécialisé dans les secteurs de la technologie et des télécoms. Depuis qu'il a vendu le premier PC compatible IBM, Charalambous a dirigé les efforts de vente de la région EMEA pour des entreprises clés dans le monde entier, notamment Marconi (rachetée par Ericsson), World Wide Packets (Ciena), Unisphere (Juniper Networks) et d'autres, pour lesquelles il a contribué à la croissance du marché et à des stratégies de sortie positives.

« Le succès futur des opérateurs de télécommunications et des câblodistribution dans le monde post-pandémique d'aujourd'hui dépendra de leur capacité à garder une longueur d'avance sur les nouvelles tendances d'utilisation qui auront un impact sur les performances du réseau », a déclaré Charalambous. « Les outils innovants d'OpenVault offrent la visibilité et la gestion dont des services à large bande a besoin pour maintenir une qualité de service optimale et capitaliser sur les opportunités de revenus que crée la croissance des services. »

À propos d'OpenVault

OpenVault et OpenVault Europe GmbH sont des leaders du marché des solutions technologiques à large bande et des informations fondées sur des données portant sur les modèles de consommation à large bande dans le monde. Les solutions et outils SaaS basés sur le cloud des sociétés aident les fournisseurs de services à optimiser les performances de leurs réseaux, à augmenter leurs revenus et à améliorer la satisfaction des abonnés. OpenVault et OpenVault Europe agrègent et analysent les données de marché qui en résultent pour fournir des vues granulaires inégalées de l'utilisation des consommateurs, qui peuvent être utilisées pour anticiper les tendances du haut débit résidentiel et professionnel. Pour plus d'informations, veuillez consulter openvault.com .

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Kristen Nihamin à [email protected] ou 917-509-9028; Paul Schneider à [email protected] ou 215-817-4384

Related Links

https://www.openvault.com



SOURCE Open Vault